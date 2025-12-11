Chile.- Vidrala anuncia la compra de la chilena Cristalerías Toro en una operación valorada en 77 millones de euros

Archivo - Planta de Vidrala. - VIDRALA - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vidrala ha anunciado este jueves que adquirirá el 100% del capital social de la chilena Cristalerías Toro en una operación que valora la empresa en unos 77 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según se desprende de la comunicación remitida al organismo regulador, la transacción incluye la deuda asumida y una parte del precio cuyo pago quedará diferido.

Vidrala estima que Cristalerías Toro, que cuenta con una capacidad instalada de 145.000 toneladas de vidrio anuales, registrará este 2025 unas ventas de 75.000 millones de pesos chilenos (69,8 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado cercano a los 13.000 millones de peses (12,1 millones de euros).

El cierre de la compra está condicionado a una serie de condiciones, entre las que destaca un plan de ajuste y adaptación organizativa y el acuerdo de refinanciación con sus acreedores. Se espera que se produzca a comienzos de 2026.

Vidrala prevé que, de llegar a buen puerto la fusión, su posición financiera se mantendrá "sólida", con una deuda neta consolidada que quedará por debajo de 0,5 veces el Ebitda anual.