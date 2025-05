"China no aceptará pasivamente una imposición de la potencia estadounidense", afirma el Secretario Guilherme Mello

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva guerra comercial y el impacto de los aranceles de Trump fueron los temas tratados en el II Foro Transformaciones: Un mundo en ebullición.

Con el título Desafíos de las guerras: colgados al borde del abismo, el cuarto panel del viernes (8) debatió cómo la actual política estadounidense puede ralentizar el comercio mundial, afectar a las cadenas de suministro y aumentar la inflación. Amanda Mars, directora de CincoDías y subdirectora de información económica de El País, moderó la conversación entre Carlos Pio, profesor adjunto de IE University Madrid; Guilherme Mello, secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda de Brasil, y Roberto Azevêdo, ex director general de la Organización Mundial del Comercio.

Mars pidió a los expertos invitados que abrieran el debate hablando de los riesgos. Roberto Azevêdo empezó diciendo que el mayor riesgo es la recesión mundial y una inflación muy alta. "Los precios van a subir. Es una certeza matemática. La cuestión es cuánto y cómo se verá afectada la economía", dijo. Azevedo se refirió a la falta de claridad sobre las reglas del juego actuales: "No sabemos cuáles son (...) ¿Se negociará o no el arancel básico del 10%? Aparentemente está fijado, pero nadie lo ha dicho. Es muy difícil prepararse sin conocer las reglas del juego".

Por último, pero no menos importante, estaría la incertidumbre, dijo Azevedo. "El clima es muy malo. Estas instituciones existen físicamente pero, en la práctica, no están haciendo la contribución que deberían al orden internacional (...) Mi mayor preocupación hoy sería qué sistema va a sustituir al que hay hoy", concluyó.

Guilherme Mello

Guilherme Mello recordó que no es la primera vez que Estados Unidos intenta definir las reglas del juego y reconstruir el orden mundial a la medida de sus intereses. "El nuevo problema es que China no es Europa ni Japón. China es otro actor, un actor que durante mucho tiempo, cuando se encontraba en una posición de inferioridad con respecto a EE.UU., fingió ceder e intentó que no se hiciera ruido. Ahora China está en una posición de mayor poder y no aceptará pasivamente una imposición de la potencia estadounidense, especialmente una hecha de forma tan torpe", dijo Mello, refiriéndose a la enorme agenda arancelaria de Trump, que se ha convertido incluso en un meme. "Por la forma en que se hizo el anuncio, se puede ver el amateurismo con el que se está llevando a cabo este proceso", dijo el secretario.

Mello concluyó que al menos, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se abre un espacio para discutir y pensar en un nuevo acuerdo global que hasta hace unos años no estaba en la agenda: "Se abre la posibilidad de discutir una nueva reforma. "El profesor Carlos Pío señaló los riesgos de la latinoamericanización de Estados Unidos y del default norteamericano, que tendrá un impacto drástico. "Hubiera sido mejor para nosotros tener un comercio más libre, como el que EE.UU. ha logrado construir junto con sus aliados, y perdimos esa oportunidad. El mundo ha cambiado y seguiremos excluidos", dijo Pío.

Amanda Mars también cuestionó si hablar con Trump hoy sería diferente a hacerlo en su primer mandato (2017-2021). Azevêdo recordó que en 2020, justo antes de la pandemia del Covid-19, consiguió una entrevista con Trump y trató de entender "lo que piensa, lo que le gusta, lo que le molesta y ofrecer un camino que pueda ser una respuesta a lo que está buscando". "Si es diferente al sistema tal y como existe, si permite otras formas de actuar, eso le interesa", dijo.