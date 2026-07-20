Cirsa compra el Casino Figueira, uno de los "más emblemáticos" de Portugal y refuerza su presencia en el país

Casino Figueira - CIRSA

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha adquirido una participación mayoritaria en Sociedade Figueira Praia, entidad propietaria y operadora de Casino Figueira en Portugal, según ha indicado en un comunicado este lunes.

Situado en la ciudad Figueira da Foz, uno de los principales destinos turísticos de la costa atlántica portuguesa, Casino Figueira "es uno de los establecimientos más emblemáticos del país".

En cuanto al múltiplo de la operación, la firma ha comentado que este está "en línea" con operaciones anteriores realizadas por Cirsa y que se financiará con efectivo disponible y no se espera que tenga un "impacto significativo" en su apalancamiento.

LICENCIA DE JUEGO DESDE 1948

Por otra parte, la empresa catalana ha resaltado que al contar este casino con licencia de juego desde 1948, ya con el nombre de Casino da Figueira, se trata de uno de los casinos más históricos de toda la península ibérica.

"Además de su oferta de juego, el complejo cuenta con una destacada actividad de restauración y eventos, consolidándose como un referente del entretenimiento en el país luso", ha añadido Cirsa, señalando que esta compra es "consistente" con su estrategia omnicanal y complementa la adquisición del operador online 'CasinoPortugal' realizada en diciembre de 2024.

Con esta transacción, la empresa "culmina la construcción de una propuesta plenamente omnicanal en Portugal, integrando capacidades online y presenciales bajo una misma estrategia de crecimiento". Asimismo, Cirsa ha subrayado que "refuerza significativamente su posición en uno de los mercados regulados con mayor potencial de Europa".

El presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, ha apuntado que "Casino Figueira se convierte en el primer casino físico para Cirsa en Portugal, representando un nuevo hito para su historia". "Esta adquisición junto con la de CasinoPortugal.pt refuerzan nuestra capacidad para ofrecer una propuesta integrada de juego y entretenimiento a través de canales online y presenciales", ha afirmado.

De su lado, el consejero delegado de la empresa, Antonio Hostench, ha asegurado que "Casino Figueira es un activo emblemático dentro del sector del entretenimiento en Portugal, con una sólida trayectoria y un equipo directivo con un profundo conocimiento del mercado".

"Estamos muy satisfechos de incorporar este casino y de contar con el apoyo de sus socios actuales en esta nueva etapa", ha recalcado, incidiendo en que esta operación supone un "paso decisivo en su estrategia de crecimiento omnicanal en Europa".