Citigroup estudia vender más participaciones de Banamex antes de una salida a Bolsa

Archivo - Logo de Citi. - Franz-Peter Tschauner/dpa - Archivo
MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Citigroup está evaluando la posibilidad de vender más participaciones en su unidad de banca minorista mexicana, Grupo Financiero Banamex, pero se niega a fijar una fecha para una futura salida a Bolsa durante este año.
El director financiero de la entidad, Mark Mason, evitó ofrecer una fecha concreta para un posible debut bursátil, pero afirmó que buscará activamente vender participaciones adicionales más pequeñas, según apuntó en una llamada con periodistas y avanzó 'Bloomberg'.
El banco ha estado planificando una oferta pública inicial del negocio como parte de su estrategia para salir por completo de la operación.
A finales del año pasado, Citigroup cerró un acuerdo para vender el 25% de Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo. El conglomerado Grupo México presentó una oferta para comprar el 100% de Banamex, pero Citigroup la rechazó tras considerar, entre otros aspectos, "las consideraciones financieras y la certeza de la transacción".
Citigroup ha reducido o vendido sus divisiones de banca minorista en todo el mundo como parte de un esfuerzo por simplificar la estructura del banco, aunque planea conservar en México una unidad de banca corporativa y de corretaje.