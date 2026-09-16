La CNMV avisa de cuatro 'chiringuitos' financieros en Países Bajos

Archivo - Cartel a la entrada del edificio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre cuatro entidades no autorizadas por parte del supervisor de Países Bajos.

En concreto, la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM, por sus siglas en neerlandés) ha avisado de Getliquid365 Finance Limited ('getliquid365.com/'), Luminex STO ('luminexsto.com'), BitFieOTC ('bitfieotc.com') y Bingnc ('bingnc.com/').

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.