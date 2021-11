La coctelería española Salmon Guru logra el Premio a la Hospitalidad de The World 50 Best Bars

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salmon Guru, la gastrococtelería de autor dirigida por el barman argentino Diego Cabrera, ha recibido el premio 'Michter's Art of Hospitality', un galardón otorgado por The 50 World's Best Bar que reconoce el trato al cliente y la hospitalidad y que pone en valor el trabajo diario del equipo, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la coctelería madrileña recibe este galardón, semanas antes de conocerse la lista de los mejores bares del mundo, que se hará oficial el próximo 7 de diciembre.

Salmon Guru ocupa actualmente el puesto número 22 en The World 50 Best Bars List y ostenta reconocimientos como el de Mejor Carta Digital de España en los Coaster Awards, así como el puesto 50 en Bar World 100 para el barman argentino.

Diego Cabrera ha celebrado este galardón, que llega tras un año y medio muy difícil y complicado para el sector hostelero por la pandemia, ya que se trata de un "premio de equipo".

"Para nosotros es la mejor distinción que nos podían dar porque es un premio objetivo. En un establecimiento hostelero la calidad u originalidad de la oferta es algo subjetivo, pero el servicio es bueno o no lo es. Es, además, un premio a todo el equipo, desde a la 'hosstes' que te recibe con una sonrisa y te acompaña a la mesa hasta al personal del office, que nos permite a los bartenders hacer el cóctel más rápido y tener más tiempo para dedicárselo al cliente. Y por supuesto, a nuestra directora, Melanie Da Conceição", ha subrayado el barman argentino.

Este galardón llega en el año de celebración del quinto aniversario de Salmon Guru y después de un difícil periodo para todo el sector. "Todo el equipo, en lugar de rendirse, dio un paso adelante y redobló sus esfuerzos para que nuestros huéspedes pudieran sentir la excelencia que intentamos transmitir", ha recordado Cabrera.

El éxito de Salmon Guru se basa en una propuesta de coctelería única y diferencial, surgida de la experiencia de su equipo de 'bartenders', de la aplicación de las técnicas más novedosas y del uso de ingredientes poco frecuentes en el ámbito de la mixología, apoyada también por una oferta gastronómica dirigida por el chef ejecutivo Víctor Camargo.