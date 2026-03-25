Coffee Master España se presenta en la Embajada de Colombia como la gran ruta del café de especialidad

Café de especialidad colombiano - Coffee Master España

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El evento experiencial y competitivo que reunirá a amantes del café, cafeterías de especialidad, expertos y público general en torno a la cultura cafetera, nace con el objetivo de conectar cultura, gastronomía, innovación y origen, posicionando el café colombiano como eje central de una experiencia que combina formación, competición, degustación y diplomacia cultural.

Durante quince días, algunas de las mejores cafeterías de especialidad de ambas ciudades participarán en una ruta en la que presentarán bebidas de autor elaboradas con café 100% colombiano, creadas especialmente para el certamen. El público será parte activa del concurso a través de la votación de sus propuestas favoritas, junto a un jurado profesional especializado.

DIPLOMACIA CAFETERA Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL

Coffee Master España cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Colombia, a través de Procolombia y la Embajada de Colombia en España, en el marco de la estrategia de diplomacia cultural y cafetera.

“Para el Gobierno de Colombia es fundamental apoyar iniciativas como Coffee Master España, que contribuyen a promover en el exterior uno de los productos más importantes para nuestra economía y nuestro desarrollo social. El café, como símbolo de la identidad colombiana, es también una herramienta clave de nuestra diplomacia cultural y cafetera, en la que trabajamos de manera articulada con ProColombia para fortalecer los vínculos entre Colombia y España.”, destacó el Embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete.

El evento cuenta además con el apoyo institucional del Gobierno de Aragón a través de la campaña “Aragón, Sabor de verdad”, reforzando su dimensión cultural, gastronómica y territorial.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGENDA PROFESIONAL Y DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA DE ALTO NIVEL

El 23 de abril organizado por Procolombia en articulación con la Embajada: Degustación de café de especialidad, cacao: Encuentro dirigido a actores clave de los sectores de exportaciones, inversión y turismo, con una degustación de café y cacao en una experiencia sensorial por las regiones de Colombia.

Foro “Café de Especialidad de Colombia en España”: Espacio de diálogo en torno al futuro del café en España, abordando temas como sostenibilidad, especialidad y conexión con el origen.

El 27 de abril: Conversatorio y cata de cafés colombianos en Casa de América. Un espacio de diálogo y reflexión sobre el café y el cacao como productos culturales y motores de transformación social.

En la inauguración, el 14 de abril en la Embajada de Colombia, el chef Edwin Rodríguez, único colombiano con estrella Michelin en Europa, ofrecerá una degustación gastronómica exclusiva para los asistentes.

En la clausura, el 29 de abril en el Palacio de Congresos de Zaragoza, la chef Luciana Calle presentará el concepto “Reloj del café colombiano”, que representa distintas regiones de Colombia y sus formas de acompañar el café y el cacao. Además, participará en actividades dentro de las cafeterías de especialidad.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO AL TALENTO CAFETERO

Se reconocerá la excelencia de las mejores bebidas de autor con distintos premios:

La mejor bebida de autor seleccionada por el jurado de expertos recibirá una máquina profesional Sanremo D8, valorada en más de 5.000 euros, cortesía del patrocinador oficial Sanremo Coffee Machines.

La mejor bebida de autor votada por el público será premiada con un viaje a Colombia para visitar una finca cafetera, gracias al patrocinio de la aerolínea Avianca, aerolínea oficial del evento.

El coffee lover que registre el mayor número de votaciones durante la ruta también recibirá un viaje a Colombia con experiencia completa en finca cafetera.

El jurado estará liderado por reconocidos expertos del sector, entre ellos la campeona de España de catadores de café Marisa Baqué, referente nacional en cata y tueste.