La colada morada y las guaguas de pan, una tradición de los Andes

Cartel del vento - Cedida

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS)

Cada año, con la llegada de la Festividad de los Santos Difuntos, los hogares y emprendimientos gastronómicos de los ecuatorianos en España se llenan del aroma de frutos del bosque, especias y pan recién horneado.

Es tiempo de recordar a los seres queridos que partieron con el sabor de la colada morada y las guaguas de pan, una tradición gastronómica prehispánica que simboliza la memoria, la identidad y la unión familiar.

Con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos, la Embajada del Ecuador en España invita a descubrir esta tradición de raíces ancestrales, que continúa viva a miles de kilómetros de su lugar de origen gracias a las familias y los emprendedores ecuatorianos residentes en España.

Una herencia de los pueblos originarios de los Andes ecuatorianos

La tradición de la colada morada hunde sus raíces en las prácticas ceremoniales de los pueblos originarios de los Andes ecuatorianos, mucho antes de la llegada de los españoles. Para estas comunidades, el maíz era un alimento fundamental, estrechamente vinculado a la tierra, los ciclos agrícolas y su cosmovisión espiritual.

Diversos estudios antropológicos relacionan los antecedentes de esta bebida con antiguas preparaciones rituales a base de maíz negro, utilizadas en ceremonias comunitarias y prácticas de carácter espiritual. Con el paso de los siglos, el encuentro entre las culturas indígenas y europeas dio lugar a nuevas recetas y costumbres, hasta configurar la tradición que hoy se conoce en Ecuador.

La colada morada es una bebida espesa de intenso color púrpura, elaborada con harina de maíz morado o negro, frutas exóticas como el mortiño, la mora y la naranjilla, y especias aromáticas como la canela, el clavo de olor y el ishpingo.

Se acompaña de las tradicionales guaguas de pan, figuras de masa horneada, generalmente decoradas con colores vivos, cuyo nombre procede del kichwa wawa, que significa niño o bebé. Estas figuras también se vinculan con antiguas expresiones funerarias de los pueblos andinos.

Una tradición que cruza fronteras

Para la comunidad ecuatoriana residente en España, la colada morada y las guaguas de pan representan mucho más que una costumbre gastronómica: son una forma de reencontrarse con sus raíces y transmitir a las nuevas generaciones una parte fundamental de su identidad.

Con el propósito de dar visibilidad a esta tradición y a quienes contribuyen a preservarla, la Embajada del Ecuador en España promueve la Ruta de la Colada Morada y Guaguas de Pan 2026, una iniciativa destinada a difundir los establecimientos y emprendimientos ecuatorianos que ofrecen estas preparaciones en distintas ciudades españolas.

La ruta, que ha sido difundida en las redes sociales de la Embajada del Ecuador, invita a descubrir los sabores de los Andes ecuatorianos, conocer el significado cultural de esta celebración y apoyar a los emprendedores que mantienen vivas las tradiciones de su país de origen.