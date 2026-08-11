Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 11 de agosto

MADRID 11 Ago. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
SOCIEDAD
-- Estado de los embalses, mapa y gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
INTERNACIONAL
-- Mapa del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia
https://fotos.europapress.es/infografias/f7708725
ECLIPSE
-- Observar el eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en los ojos: Por qué no vale cualquier gafa
https://fotos.europapress.es/infografias/f7705193
-- Cómo comprobar si las gafas para ver el eclipse están homologadas
https://fotos.europapress.es/infografias/f7702999
-- Cómo mirar el eclipse sin dañar la vista
https://fotos.europapress.es/infografias/f7702995
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es