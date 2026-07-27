(AMP) Air Europa conectará Madrid con Barranquilla (Colombia) a partir de diciembre

Archivo - Avión de Air Europa. - JAVIER F BOBADILLA/ AIR EUROPA - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Air Europa estrenará nueva conexión entre Madrid y Barranquilla (Colombia) a partir del próximo 18 de diciembre de 2026 mediante tres frecuencias semanales -- lunes, viernes y domingo-- ampliando su presencia en el país latinoamericano, donde ya cuenta con vuelos directos diarios a Bogotá y Medellín.

Tal y como ha explicado la aerolínea en un comunicado, los vuelos desde la capital española despegarán esos tres días a las 15.25 horas para aterrizar en Barranquilla a las 19:35 horas (hora local), mientras que los servicios en sentido opuesto partirán a las 21.35 horas, con llegada a Madrid a las 12.40 horas del día siguiente.

La nueva operativa a bordo de su flota de Boeing 787 Dreamliner sumará más de 300 vuelos al año y pondrá a disposición de los viajeros más de 92.000 plazas anuales, con la previsión de transportar a cerca de 75.000 pasajeros durante los primeros 12 meses de servicio, alcanzando una ocupación media superior al 80%.

En redes sociales, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha destacado que esta nueva ruta supone "un paso más" para seguir acercando la urbe portuaria a "los grandes mercados internacionales".

"Con esta nueva conexión, Barranquilla no solo estará más cerca de Madrid, sino de toda Europa y el resto del mundo. Seguimos posicionando a nuestra ciudad como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la inversión", ha profundizado, además.

Sobre las actuales conexiones de Air Europa en Colombia, la firma española mantiene una frecuencia diaria tanto con la capital colombiana como con Medellín. Desde el inicio de sus operaciones hacia ambos destinos y hasta junio de este año, Air Europa ha transportado a casi 2,5 millones de pasajeros, registrando medias de ocupación que alcanzan el 90%.