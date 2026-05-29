Archivo - Sede de la aerolínea colombiana Avianca. - AVIANCA - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea colombiana Avianca incrementará este verano la frecuencia de sus rutas entre Colombia y España para responder al aumento en la demanda de viajes internacionales y fortalecer la conectividad de su país de origen con "destinos estratégicos" de Europa.

Según ha explicado la nota de prensa enviada este viernes por la compañía, la ruta Bogotá-Madrid contará durante junio, julio y agosto con dos vuelos más a la semana hasta alcanzar un total de 28, lo que equivale a unos cuatro vuelos diarios.

Los trayectos Medellín-Madrid y Cali-Madrid mantendrán sus niveles habituales con cuatro y tres frecuencias semanales, respectivamente. Asimismo, Avianca reactivará su ruta estacional Madrid-San Salvador con cuatro frecuencias semanales directas.

Por otra parte, el viaje entre Bogotá y Barcelona duplicará su capacidad, pasando de uno a dos vuelos diarios para ofrecer 14 frecuencias a la semana.

La aerolínea más grande de Colombia ha confirmado, igualmente, que las conexiones directas de Bogotá con Londres y París seguirán funcionando de "manera consistente" con siete frecuencias semanales cada una. Todos los aviones empleados serán Boeing 787 Dreamliner.

"Este crecimiento en nuestra operación para la temporada de verano, sumado al regreso de nuestra ruta estacional Madrid-San Salvador, refleja la relevancia de nuestra operación intercontinental y posiciona nuestra oferta como una de las más atractivas y eficientes para volar entre Europa y Latinoamérica", ha afirmado la vicepresidenta de ventas de Avianca, Catalina Nannig.