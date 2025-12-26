El Banco Central de Colombia anticipa una subida de los tipos de interés para reconducir la inflación

Archivo - Banco de la República, el banco central de Colombia. - BANCO DE LA REPÚBLICA - Archivo

El Banco Central de Colombia, Banco de la República, ha pronosticado un nuevo ciclo de subidas de los tipos de interés con el fin de reconducir la inflación hasta el 3%, una meta fijada para el cierre del 2027.

"Los miembros del grupo mayoritario hacen énfasis en que, con la información actualmente disponible, se requiere una senda de tasa de interés de política superior a su nivel actual para que la inflación converja hacia la meta en 2027", justifica la autoridad monetaria en las actas de la última reunión sobre política monetaria, celebrada hace una semana, en la que se mantuvieron los tipos de interés en el 9,25%.

El organismo ha advertido de que el proceso de caída de la inflación observado durante el 2024 se ha interrumpido en el ejercicio actual, hasta el punto de que el indicador es ahora más alto del que se registró doce meses antes.

En concreto, la inflación se ubicó en el 5,3% en noviembre, dos décimas por debajo del mes anterior y cuatro décimas por encima de la cifra registrada al cierre del año anterior.

Adicionalmente, el banco central ha manifestado su preocupación por que una política monetaria menos contractiva, combinada con el crecimiento de la demanda interna por encima de la capacidad productiva de la economía, "profundice los desequilibrios macroeconómicos" e "impida la convergencia de la inflación a la meta en el plazo deseado".

En paralelo, la mayor parte de los miembros del Banco de la República insisten en que el incremento del coste de la deuda externa colombiana tiende a agudizarse por el creciente desajuste de las finanzas públicas, que se manifiesta en "un incremento del déficit primario y en mayores necesidades de financiamiento".

Ante estas circunstancias, urgen reforzar el papel contracíclico de la política monetaria, "más aún en ausencia de un ancla fiscal clara" en un contexto de "amplias rigideces del gasto" y "dificultades para aumentar los ingresos".

En esta última reunión sobre política monetaria han existido amplias discrepancias respecto a otras celebradas en meses anteriores, puesto que dos miembros votaron por aumentar la tasa de interés. Finalmente, cuatro miembros votaron por mantenerla en el 9,25%, dos optaron por un recorte de 50 puntos básicos y uno por un descenso de 25 puntos básicos.

El Gobierno de Gustavo Petro declaró el pasado lunes la emergencia económica por un período de 30 días después de que el Congreso del país tumbara a principios del mes de diciembre la reforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (3.700 millones de euros) para completar el presupuesto de 2026.