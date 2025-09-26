El Congreso de Colombia aprueba el Presupuesto General de 2026, pero reduce el total en 2.000 millones

El Congreso de Colombia aprueba el Presupuesto General del 2026, pero reduce el total en 2.000 millones. - SENADO DE COLOMBIA

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones económicas conjuntas de la Cámara de Representantes y del Senado colombianos aprobaron en primer debate el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el 2026, valorado en 546 billones de pesos (119.885 millones de euros) después de reducir la cuantía final en 10 billones (2.195 millones de euros) y excluir algunos artículos.

Los distintos partidos políticos han apoyado la medida ante la posibilidad de que el presidente del país, Gustavo Petro, lo emitiese por decreto en caso de que no fuese avalado en el Congreso.

De esta manera, el proyecto deberá ser debatido por ambas cámaras en las próximas semanas para votarlo antes del próximo 20 de octubre de este año.

Con la modificación de la cuantía final, la representante de Alianza Verde y ponente de la propuesta, Olga Lucía Velásques, explicó que los sectores más beneficiados serán la educación, la salud, el trabajo y la defensa.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, señaló que su visto bueno al presupuesto de Petro evita que el Gobierno apruebe el texto por decreto y, al mismo tiempo, aleja la idea de una reforma tributaria !que imponga más impuestos a los colombianos".

En declaraciones a los medios locales, el ministro de Hacienda colombiano, Germán Ávila Plazas", aseguró que los artículos excluidos del texto final se tomaron "con el consenso del Gobierno" y no afectan a la operación económica prevista.

El presidente de Colombia felicitó a las comisiones económicas en su cuenta de 'X' por aprobar el presupuesto nacional. "Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia. Sabrá más rica", agregó.