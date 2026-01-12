Fitch Ratings advierte de que el alza del 23% del salario mínimo en Colombia "agravará los desafíos fiscales"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - PRESIDENCIA DE COLOMBVIA/JUAN DIEGO CANO - Archivo

La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo en un 23% "agravará los desafíos fiscales y de inflación", al tiempo que impulsará "aumentos en la tasa de política monetaria que podrían afectar el crecimiento", según el último informe de Fitch Rating sobre Colombia.

Según la agencia calificadora, el aumento del coste de los salarios y de algunas pensiones a través de mecanismos de indexación "amplificará las presiones fiscales", algo que también redundará en los mayores costes de endeudamiento del Ejecutivo y afectará a la creación del empleo en el sector formal.

El aumento del salario mínimo cubrirá a unos 2,5 millones de trabajadores y sigue a un alza del mismo del 9,5% en 2025 anunciado por decreto gubernamental después de que las conversaciones entre empresas y sindicatos no lograran un acuerdo sobre la magnitud del incremento.

La previsión de Fitch Ratings es que la deuda pública respecto al PIB se sitúe en el 62,8% en 2027, por encima de la media que registra la categoría 'BB' del 53,8%, donde actualmente se encuentra Colombia tras la rebaja de su calificación a mediados de diciembre por parte de la agencia.

En paralelo, Fitch ha asumido que la meta de déficit fijada por Petro del 6,2% del PIB para 2026 "no se alcanzaría" en su previsión de diciembre, puesto que desde la empresa esperan que alcance el 7,5%.

Ahora, el futuro de la estrategia fiscal posterior a 2026 recaerá sobre la celebración del Congreso de marzo y los comicios presidenciales de mayo, con una posible segunda vuelta en junio.

Sobre esta cuestión, Fitch expone que "la continua fragmentación probablemente significará que el próximo presidente tendrá que negociar con diversos partidos en el Congreso para aprobar leyes".

"Incluso si avanza una nueva reforma tributaria, como prevé Fitch, es probable que su rendimiento sea inferior al 1% del PIB, lo que requerirá esfuerzos importantes y plurianuales para estabilizar la deuda pública", agregan en el informe.