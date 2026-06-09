El I Foro Andino de Turismo y el IV Foro Andino de Transporte Aéreo en Quito (Ecuador) arrancan este martes

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MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estos 9 y 10 de junio se celebrarán el I Foro Andino de Turismo y el IV Foro Andino de Transporte Aéreo en Quito (Ecuador), los cuales reunirán a autoridades y empresarios de la Comunidad Andina, organización compuesta por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

El I Foro Andino de Turismo será un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que permitirá analizar tendencias internacionales, identificar oportunidades y promover estrategias innovadoras para fortalecer la competitividad turística de la región.

De su lado, la cuarta edición del Foro Andino de Transporte Aéreo buscará identificar las buenas prácticas de gestión aeronáutica con el fin de modernizar el marco regulatorio y dinamizar el transporte de carga. El objetivo es consolidar al sector aéreo como el principal facilitador del turismo y del comercio intracomunitario.

Los encuentros están organizados por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la presidencia 'pro tempore' ecuatoriana del bloque andino.

"Además de contribuir con el 2,5% del PIB de la Comunidad Andina, el turismo tiene un impacto importante en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 80% de las unidades productivas vinculadas al sector", ha explicado el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez Reinel, en declaraciones recogidas por 'Andina'.