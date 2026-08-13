Publicado 13/08/2026 21:54

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 13 de agosto:

INTERNACIONAL

-- Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7713293

Mapa interactivo: pobreza monetaria en Colombia por departamentos

Enlace de inserción:

Incidencia de pobreza monetaria por ciudades en Colombia

https://www.epdata.es/incidencia-pobreza-monetaria-ciudades/...

ECONOMÍA

-- El INE eleva el IPC de julio al 3,6%, su tasa más alta en dos años, por los carburantes y la luz

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

Infografías: https://fotos.europapress.es/infografias/f7713427

-- El índice de referencia del INE para la actualización del alquiler sube al 2,49% en julio

https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...

-- El PIB de Reino Unido modera su crecimiento al 0,4% en el segundo trimestre

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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