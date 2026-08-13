MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 13 de agosto:
INTERNACIONAL
-- Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7713293
Mapa interactivo: pobreza monetaria en Colombia por departamentos
Enlace de inserción:
Incidencia de pobreza monetaria por ciudades en Colombia
https://www.epdata.es/incidencia-pobreza-monetaria-ciudades/...
ECONOMÍA
-- El INE eleva el IPC de julio al 3,6%, su tasa más alta en dos años, por los carburantes y la luz
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
Infografías: https://fotos.europapress.es/infografias/f7713427
-- El índice de referencia del INE para la actualización del alquiler sube al 2,49% en julio
https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...
-- El PIB de Reino Unido modera su crecimiento al 0,4% en el segundo trimestre
https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...
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