Colombia.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes

NACIONAL

-- El PSOE sube un punto y amplía a casi 10 puntos su ventaja sobre el PP, mientras Vox marca récord y cae Sumar

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7297245

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/estimacion-intencion-voto-elecci...

-- La vivienda marca nuevo récord en el CIS como primer problema de España, seguida de la inmigración, que repunta

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/principales-problemas-espanoles-...

ECONOMÍA

-- Díaz firma con CCOO y UGT el alza del SMI para 2026 y llama a las empresas a subir sueldos en España

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/salarios-funcionarios-smi-salari...

-- El número de quiebras de empresas subió un 3,5% en la eurozona y un 2,5% en la UE a finales de 2025

Registros de empresas y declaraciones de quiebra en empresas en la UE: https://www.epdata.es/registros-empresas-declaraciones-quieb...

Quiebras en la UE por países: https://www.epdata.es/quiebras-union-europea/ed9c79f7-c5db-4...

-- La producción industrial de la eurozona cayó un 1,4% en diciembre, aunque subió un 1,2% interanua

Variación anual: https://www.epdata.es/variacion-anual-indice-produccion-indu...

Variación por países de la UE: https://www.epdata.es/variacion-anual-produccion-industrial-...

-- La economía de Colombia creció un 2,6% en 2025 por el impulso del sector primario

https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto...

