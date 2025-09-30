MADRID 30 Sep. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 30 de septiembre:

ECONOMÍA

-- La compraventa de viviendas cae un 1% en julio, hasta las 71.550 unidades, según notarios

-- Murcia, Canarias y Baleares, las comunidades que más crecieron en 2024, y Cantabria, la que menos

-- El Euríbor sube levemente en septiembre al 2,17%, pero las cuotas hipotecarias seguirá bajando

-- La tasa de ahorro de los hogares cae al 12,4% en el segundo trimestre, la menor en un año

-- La deuda pública se mantiene en el 103,4% del PIB en el segundo trimestre, con máximos de 1,691 millones

-- Los precios de exportaciones industriales bajan un 0,1% en agosto y los de importaciones caen un 2,4%

-- Tasa de paro en Alemania en septiembre (+6,3%)

-- IPC en Italia en septiembre (+1,6% anual)

-- PIB de Reino Unido en el segundo trimestre (+0,3% trimestral)

-- IPC de Francia en septiembre (+1,2% anual)

-- La tasa de desempleo de Colombia cae hasta el 8,6% en agosto

-- Solaria logra resultados "históricos" en el primer semestre, tras casi duplicar beneficio, con 82 millones

