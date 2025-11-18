MADRID 18 Nov. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 18 de noviembre:

ECONOMÍA

-- La compraventa de viviendas marca en septiembre su mejor dato en 18 años tras el bache de agosto

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

Mapa por comunidades: https://fotos.europapress.es/infografias/f7107744

-- El Gobierno eleva el 'techo de gasto' al récord de 216.177 millones en 2026 y prevé un déficit del 2,1%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/presupupuestos-generales-estado-...

-- Los impuestos ambientales alcanzaron los 26.830 millones de euros en 2024, un 8,9% más que el año anterior, según INE

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/recaudacion-impuestos-ambientale...

-- El PIB de Chile registra un crecimiento del 1,6% en el tercer trimestre impulsado por la inversión y consumo

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

-- La economía de Colombia creció un 3,6% en el tercer trimestre del año por la administración pública y defensa

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es