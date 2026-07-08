MADRID 8 Jul. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 18 de julio:
ECONOMÍA
-- El petróleo sube más de un 3% tras los ataques de EEUU a Irán
https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...
INTERNACIONAL
-- El FMI prevé que España (2,1%) crecerá en 2026 más del doble que la eurozona (0,9%)
Evolutivo España: https://www.epdata.es/variacion-anual-pib-espana-previsiones...
Evolutivo Países europeos: https://www.epdata.es/estimacion-crecimiento-pib-espana-zona...
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7654042
-- El FMI ajusta sus previsiones a los efectos opuestos sobre la economía de la crisis de Oriente Próximo y la IA
Evolutivo crecimiento mundial: https://www.epdata.es/previsiones-crecimiento-pib-mundial-re...
Evolutivo previsiones en grandes economías: https://www.epdata.es/previsiones-fmi-pib-economias-avanzada...
-- EEUU lanza ataques contra Irán y Teherán responde contra bases estadounidenses en Oriente
https://fotos.europapress.es/infografias/f7652881
-- Muere una persona en una nueva oleada de ataques de Rusia contra Kiev y otras provincias de Ucrania
https://fotos.europapress.es/infografias/f7653122
-- El IPC de Colombia repunta en junio al 6,14% interanual, pero se enfría al 0,39% mensual
https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto...
-- El IPC interanual de Chile sube cuatro décimas, hasta el 4,3%, pero la lectura mensual cae dos y se estanca
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...
SOCIEDAD
-- Proyecciones de población de 6 a 24 años por grupos de edad entre 2026-2041 en España
https://www.epdata.es/proyecciones-poblacion-24-anos-grupos-...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es