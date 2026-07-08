MADRID 8 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 18 de julio:

ECONOMÍA

-- El petróleo sube más de un 3% tras los ataques de EEUU a Irán

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

INTERNACIONAL

-- El FMI prevé que España (2,1%) crecerá en 2026 más del doble que la eurozona (0,9%)

Evolutivo España: https://www.epdata.es/variacion-anual-pib-espana-previsiones...

Evolutivo Países europeos: https://www.epdata.es/estimacion-crecimiento-pib-espana-zona...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7654042

-- El FMI ajusta sus previsiones a los efectos opuestos sobre la economía de la crisis de Oriente Próximo y la IA

Evolutivo crecimiento mundial: https://www.epdata.es/previsiones-crecimiento-pib-mundial-re...

Evolutivo previsiones en grandes economías: https://www.epdata.es/previsiones-fmi-pib-economias-avanzada...

-- EEUU lanza ataques contra Irán y Teherán responde contra bases estadounidenses en Oriente

https://fotos.europapress.es/infografias/f7652881

-- Muere una persona en una nueva oleada de ataques de Rusia contra Kiev y otras provincias de Ucrania

https://fotos.europapress.es/infografias/f7653122

-- El IPC de Colombia repunta en junio al 6,14% interanual, pero se enfría al 0,39% mensual

https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto...

-- El IPC interanual de Chile sube cuatro décimas, hasta el 4,3%, pero la lectura mensual cae dos y se estanca

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

SOCIEDAD

-- Proyecciones de población de 6 a 24 años por grupos de edad entre 2026-2041 en España

https://www.epdata.es/proyecciones-poblacion-24-anos-grupos-...

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