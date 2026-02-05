Nota a la agenda gráfica

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 5 de febrero de 2026:

-- En Valencia, colas en el Ayuntamiento de Valencia por la regularización extraordinaria de inmigrantes

-- En Madrid, colas en la Embajadas de Colombia y Argelia y en el Consulado de Perú por la regularización extraordinaria de Inmigrantes

-- En Madrid, la rotura de una tubería interrumpe la circulación en la Línea 8 de Metro y la M-14 y deja a varias casas sin suministro de agua.

-- En Móstoles (Madrid), el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, comparece ante los medios.

-- En Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Financiera del Banco Santander.

-- En La Valmuza (Salamanca), cortado el acceso por la carretera de Matilla de los Caños, la DSA-300, por el desbordamiento del arroyo Valmuza

-- 17.30 horas. En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Sara Aagesen, se traslada a la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para continuar el seguimiento de la situación meteorológica e hidrológica.

Por otro lado, rogamos anulen el siguiente tema:

-- 11.30 horas. En Calanda (Teruel), el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene ante los medios de comunicación.

