Colombia.- Nota a la agenda gráfica

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 11 de agosto de 2026:

-- En Madrid, bandera a media asta en la Embajada de Colombia.

-- En Ceuta, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, comparece ante los medios de comunicación tras mantener reuniones con representantes sindicales del sector sanitario y el presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma.

-- En Huesca, seguimiento del incendio de Las Peñas de Riglos.

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