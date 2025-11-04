Petro propone crear una OTAN suramericana sin dependencia de EEUU ni Rusia

COLOMBIA, 3 Nov (EUROPA PRESS)

En una reciente entrevista concedida a la cadena Al Yazira durante su visita a Qatar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la creación de "una OTAN suramericana" que operaría de manera independiente de los intereses tanto de Estados Unidos como de otras potencias globales, incluida Rusia. Según un comunicado de la Presidencia colombiana, Petro destacó la importancia de forjar un polo de desarrollo autónomo y soberano en Sudamérica y Latinoamérica, lejos de alinearse con bloques económicos externos en competencia.

Petro subrayó que una organización de tal índole sería clave para que América Latina aborde desafíos actuales como la descarbonización, la desigualdad y la pobreza, permitiendo una reconstrucción desde una perspectiva enfocada en las energías limpias, incluso dentro del marco capitalista. Resaltó además que Estados Unidos podría encontrar en América del Sur un poderoso aliado en temas de energías limpias, siempre y cuando reconsidere su postura actual enfocada en el petróleo.

El mandatario colombiano también aprovechó para llamar a un "diálogo entre civilizaciones" argumentando que el choque entre ellas conduce a la barbarie, tomando como ejemplo los conflictos en Gaza y el Caribe. En relación con esto último, criticó las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe dirigidas a embarcaciones de narcotraficantes, destacando que a menudo estas embarcaciones son tripuladas por jóvenes sin oportunidades, mientras los verdaderos narcotraficantes se dan la vida de lujos en grandes ciudades alrededor del mundo. Petro atribuyó la presencia militar estadounidense en la región a la codicia por controlar recursos como el petróleo.

Esta declaración de Petro reitera su visión de una Latinoamérica unida y soberana, capaz de dialogar en el escenario mundial con una voz propia, promoviendo la paz y la cooperación entre diferentes culturas y civilizaciones.