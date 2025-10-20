Principales titulares de los periódicos para el lunes 20 de octubre

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La paz en Gaza se tambalea por las rupturas del alto el fuego".

-- "La universidad más grande ya no puede ni pagar las nóminas".

EL MUNDO

-- ""El proyecto personal de Sánchez ha dinamitado la solución al conflicto".

-- "Un robo de película a plena luz del día en el Museo del Louvre".

ABC

-- "El PSOE eleva la presión para que Sánchez remodele ya el Gobierno".

-- "El informe europeo del apagón "invalida" la teoría de que todo pilló por sorpresa a Red Eléctrica".

LA VANGUARDIA

-- "EEUU fuerza a Israel a mantener el alto el fuego en Gaza".

-- "Andalucía y Madrid derivan la mayoría de los abortos al sector privado".

EL PERIÓDICO

-- "UB, UAB y UPF ampliarán plazas de Medicina si reciben financiación".

-- "El alto el fuego en Gaza, amenazado".