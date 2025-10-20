Principales titulares de los periódicos para el lunes 20 de octubre

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La paz en Gaza se tambalea por las rupturas del alto el fuego".
-- "La universidad más grande ya no puede ni pagar las nóminas".
EL MUNDO
-- ""El proyecto personal de Sánchez ha dinamitado la solución al conflicto".
-- "Un robo de película a plena luz del día en el Museo del Louvre".
ABC
-- "El PSOE eleva la presión para que Sánchez remodele ya el Gobierno".
-- "El informe europeo del apagón "invalida" la teoría de que todo pilló por sorpresa a Red Eléctrica".
LA VANGUARDIA
-- "EEUU fuerza a Israel a mantener el alto el fuego en Gaza".
-- "Andalucía y Madrid derivan la mayoría de los abortos al sector privado".
EL PERIÓDICO
-- "UB, UAB y UPF ampliarán plazas de Medicina si reciben financiación".
-- "El alto el fuego en Gaza, amenazado".