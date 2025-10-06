Colombia.- Principales titulares de los periódicos para el lunes 6 de octubre

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El PSOE pisa los talones al PP como primera fuerza política".
-- "Israel y Hamás negocian los últimos detalles del plan para Gaza".
EL MUNDO
-- "Los sobres del PSOE coinciden con los amaños de obra pública".
-- "El crecimiento de Vox golpea al PP al arrebatarle más de un millón de votos".
ABC
-- "El Congreso lleva toda la legislatura sin supervisar el CNI".
-- "La Flotilla exprime foco mediático ignorando las conversaciones de paz para Gaza".
LA RAZÓN
-- "El PP consigue 150/152 escaños y el PSOE baja a 106/108".
-- "Regresan 21 miembros de la flotilla tras admitir su entrada ilegal".
LA VANGUARDIA
-- "Israel prosigue los bombardeos a la espera de un acuerdo con Hamás".
-- "Moscú amenaza con requisar los activos de las empresas occidentales en Rusia".