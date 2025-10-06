Colombia.- Principales titulares de los periódicos para el lunes 6 de octubre

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PSOE pisa los talones al PP como primera fuerza política".

-- "Israel y Hamás negocian los últimos detalles del plan para Gaza".

EL MUNDO

-- "Los sobres del PSOE coinciden con los amaños de obra pública".

-- "El crecimiento de Vox golpea al PP al arrebatarle más de un millón de votos".

ABC

-- "El Congreso lleva toda la legislatura sin supervisar el CNI".

-- "La Flotilla exprime foco mediático ignorando las conversaciones de paz para Gaza".

LA RAZÓN

-- "El PP consigue 150/152 escaños y el PSOE baja a 106/108".

-- "Regresan 21 miembros de la flotilla tras admitir su entrada ilegal".

LA VANGUARDIA

-- "Israel prosigue los bombardeos a la espera de un acuerdo con Hamás".

-- "Moscú amenaza con requisar los activos de las empresas occidentales en Rusia".