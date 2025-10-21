Principales titulares de los periódicos para el martes 21 de octubre

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Líderes internacionales alertan de la ruptura del orden global"
-- "La congelación de cuotas beneficiará a 1,4 millones de autónomos"
EL MUNDO
-- "El juez cita a los pagadores de los sobres con 'cash' del PSOE"
-- "Tetyana, la única diputada de Ucrania que lucha en el frente"
ABC
-- "El juez cita al exgerente de Ferraz y a una trabajadora por la presunta caja B del PSOE"
-- "García Ortiz ignora al Consejo Fiscal y nombra otros quince cargos antes de ir al banquillo"
LA RAZÓN
-- "Montero y Lastra "enchufaron" al exgestor del PSOE"
-- "Feijóo recurre a la economía contra "la pinza" entre PSOE y Vox"
LA VANGUARDIA
-- "El Gobierno rectifica y la cuota de autónomos subirá hasta un máximo del 2,5%"
-- "Investigado el colegio de Sevilla tras el suicidio de una alumna por 'bullying'"
EL PERIÓDICO
-- "La salud mental mueve ya 2.500 millones y atrae a los fondos"
-- "La empresa familiar sitúa el absentismo como el riesgo principal para la economía"