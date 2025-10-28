MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Junts rompe con Sánchez: "No tendrá capacidad para gobernar""
-- "Crece la presión interna en el PP para forzar la renuncia de Mazón"
EL MUNDO
-- "Sánchez pierde a Puigdemont y gobernará contra el Congreso"
-- "Guardiola arranca en Extremadura el ciclo electoral y acusa a Vox de "bloqueo" político"
ABC
-- "Guardiola abre la carrera electoral al convocar en Extremadura"
-- "Vox capitaliza la caída del PP por la dana y quita siete escaños a Mazón"
LA VANGUARDIA
-- "Junts consuma la ruptura y deja a Sánchez sin mayoría"
-- "Mazón estuvo 37 minutos sin hablar por teléfono con nadie la tarde de la dana"
EL PERIÓDICO
-- "BCN es la capital con mayor porcentaje de extranjeros"
-- "Puigdemont rompe con el PSOE"