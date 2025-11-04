Principales titulares de los periódicos para el martes 4 de noviembre

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La indignación vence a Mazón"
-- "El juicio a García Ortiz evidencia la rivalidad en la cúpula de la Fiscalía"
EL MUNDO
-- ""¡Lo has filtrado!""
-- "El PP apela a Vox: o elige otro presidente o elecciones el 22-M"
ABC
-- "Feijóo traslada a Vox el nombre de Pérez Llorca como sucesor temporal de Mazón"
-- ""Has filtrado los correos": la fiscal Lastra da la puntilla a García Ortiz"
LA RAZÓN
-- "Lastra, "pasmada" al tener los correos García Ortiz: "Los van a filtrar""
-- "Torres forzó contratos con la "trama Koldo" pese a los duros avisos que dio su equipo"
LA VANGUARDIA
-- "Mazón dimite y la Generalitat Valenciana queda pendiente de Vox"
-- "Choque entre fiscales en el primer día del juicio a su superior, García Ortiz"
EL PERIÓDICO
-- "El relevo de Mazón divide al PP y Abascal sube el precio del apoyo"
-- "El juicio aflora tensiones en la Fiscalía por el caso González Amador"