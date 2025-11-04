Principales titulares de los periódicos para el martes 4 de noviembre

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La indignación vence a Mazón"

-- "El juicio a García Ortiz evidencia la rivalidad en la cúpula de la Fiscalía"

EL MUNDO

-- ""¡Lo has filtrado!""

-- "El PP apela a Vox: o elige otro presidente o elecciones el 22-M"

ABC

-- "Feijóo traslada a Vox el nombre de Pérez Llorca como sucesor temporal de Mazón"

-- ""Has filtrado los correos": la fiscal Lastra da la puntilla a García Ortiz"

LA RAZÓN

-- "Lastra, "pasmada" al tener los correos García Ortiz: "Los van a filtrar""

-- "Torres forzó contratos con la "trama Koldo" pese a los duros avisos que dio su equipo"

LA VANGUARDIA

-- "Mazón dimite y la Generalitat Valenciana queda pendiente de Vox"

-- "Choque entre fiscales en el primer día del juicio a su superior, García Ortiz"

EL PERIÓDICO

-- "El relevo de Mazón divide al PP y Abascal sube el precio del apoyo"

-- "El juicio aflora tensiones en la Fiscalía por el caso González Amador"