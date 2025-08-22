Principales titulares de los periódicos para el sábado 23 de agosto

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El asedio de Israel castiga con la hambruna a Ciudad de Gaza"

-- "Dos atentados en cadena recrudecen la violencia en Colombia"

EL MUNDO

-- "Política Sánchez rentabiliza el control de los incendios tras asumirlo las comunidades"

-- "Virginia Barcones, la 'pirómana' de Bendodo ya en primera fila junto a Sánchez"

ABC

-- "Dos atentados con decenas de muertos entierran la paz total de Petro en Colombia"

-- "Aquelarre proetarra en Bilbao. Los nostálgicos de la banda desfilaron por las calles en homenaje a los terroristas presos"

LA VANGUARDIA

-- "La ONU declara el estado de hambruna en la ciudad de Gaza"

-- "Sánchez desoye al PP e insiste en el pacto contra el cambio climático"

LA RAZÓN

-- "Cautela en Galicia ante el fin de la peor ola de incendios"

-- "La ONU declara la hambruna en Gaza y considera que es catastrófica"

EL PERIÓDICO

-- "Alquilar un piso en España es hoy más caro que nunca"

-- "La ONU declara la situación de hambruna en Gaza y habla de 'fracaso de la humanidad'"