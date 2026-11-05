Publicado 05/11/2026 17:38

CONEP y CIP firman Memorando de Entendimiento entre la República Dominicana y Portugal

Encuentro empresarial Iberoamericano entre CONEP Y CIP
Encuentro empresarial Iberoamericano entre CONEP Y CIP - Cedida

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y de la Semana Dominicana en Madrid, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)  de la República Dominicana y la Confederação Empresarial de Portugal (CIP)  firmaron un Memorando de Entendimiento para establecer un marco general de  cooperación institucional entre los sectores empresariales de ambos países. 

El documento fue suscrito por el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini  Esteva, y por el presidente de la CIP, Armindo Monteiro. Se trata del primer  acuerdo entre ambas organizaciones, y fue impulsado por la Embajada de la  República Dominicana en Portugal como parte de su labor de acercamiento  económico y empresarial entre ambas naciones. 

Patricia Villegas de Jorge, Embajadora de dominicana en Portugal, destacó:  "que este Memorando de Entendimiento tiene como propósito establecer un  marco de cooperación entre el CONEP y la CIP, para que los empresarios de  ambos países compartan información, experiencias y buenas prácticas, y  construyan alianzas en áreas como el comercio, la inversión, la competitividad  y la logística. Invito a los empresarios dominicanos y portugueses a participar  en el II Encuentro Empresarial, Turismo, Comercio e Inversión República  Dominicana–Portugal, que se celebrará el 18 de enero de 2027 en el Palacio  de la Bolsa, en Oporto." 

El Memorando identifica como ejes de trabajo el comercio, la inversión y las  relaciones empresariales; la competitividad, la productividad y la innovación;  la logística y la facilitación comercial; la sostenibilidad y la Conducta  Empresarial Responsable; y el fortalecimiento institucional y el desarrollo de  capacidades técnicas.

Como puntos focales institucionales fueron designados Cesar R. Dargam  Espaillat, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y Joana Valente, directora de  Relaciones Internacionales de la CIP

Las partes podrán intercambiar información económica y comercial de interés  común, compartir buenas prácticas y facilitar el contacto entre empresas,  asociaciones sectoriales y organizaciones empresariales de ambos países.  También promoverán la participación de sus asociados en encuentros, foros,  ferias y misiones comerciales, y propiciarán espacios de diálogo técnico e  iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico sostenible. 

La firma de este Memorando consolida la agenda de diplomacia económica de  la Embajada de la República Dominicana en Portugal, que promueve el  intercambio comercial, la atracción de inversiones y la vinculación entre  empresarios de ambos países. 

Una alianza entre el sector privado de ambas naciones 

Al reconocer al sector privado como motor del crecimiento económico, la  generación de empleo, la innovación y el desarrollo sostenible, las  organizaciones afirmaron su voluntad de profundizar las relaciones entre la  República Dominicana y Portugal. El acuerdo constituye un instrumento de  cooperación institucional que se desarrollará mediante planes de trabajo y  actividades específicas definidas de común acuerdo. 

El acto de firma contó con la presencia de ambas delegaciones. Por la República  Dominicana participaron Celso J. Marranzini, presidente del CONEP; Cesar  Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo del CONEP; Julio Virgilio Brache,  presidente de la AIRD; Mario Lama, pasado presidente de ONEC; Laura Peña  Izquierdo, presidenta de COPARDOM; Fernando Puig, vicepresidente  ejecutivo de la Cámara de Santiago; Lucile Houellemont, presidenta de la  CCPSD; Perla Contreras, directora de Asuntos Públicos del CONEP; Michelle  Dominguez, coordinadora del Despacho del CONEP; y Luis Campos Jorge,  presidente de la Cámara de Santiago. Por la parte portuguesa estuvieron  Armindo Monteiro, presidente de la Confederação Empresarial de Portugal, y  Joana Valente, directora de Relaciones Internacionales de la CIP. Por la  Embajada de la República Dominicana en Portugal asistieron la embajadora  Patricia Villegas de Jorge; el ministro consejero Ramón A. Burgos D.; y la  consejera Xasica Rosario, encargada de la Sección Comercial.

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