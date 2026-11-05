CONEP y CIP firman Memorando de Entendimiento entre la República Dominicana y Portugal

Encuentro empresarial Iberoamericano entre CONEP Y CIP - Cedida

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y de la Semana Dominicana en Madrid, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de la República Dominicana y la Confederação Empresarial de Portugal (CIP) firmaron un Memorando de Entendimiento para establecer un marco general de cooperación institucional entre los sectores empresariales de ambos países.

El documento fue suscrito por el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini Esteva, y por el presidente de la CIP, Armindo Monteiro. Se trata del primer acuerdo entre ambas organizaciones, y fue impulsado por la Embajada de la República Dominicana en Portugal como parte de su labor de acercamiento económico y empresarial entre ambas naciones.

Patricia Villegas de Jorge, Embajadora de dominicana en Portugal, destacó: "que este Memorando de Entendimiento tiene como propósito establecer un marco de cooperación entre el CONEP y la CIP, para que los empresarios de ambos países compartan información, experiencias y buenas prácticas, y construyan alianzas en áreas como el comercio, la inversión, la competitividad y la logística. Invito a los empresarios dominicanos y portugueses a participar en el II Encuentro Empresarial, Turismo, Comercio e Inversión República Dominicana–Portugal, que se celebrará el 18 de enero de 2027 en el Palacio de la Bolsa, en Oporto."

El Memorando identifica como ejes de trabajo el comercio, la inversión y las relaciones empresariales; la competitividad, la productividad y la innovación; la logística y la facilitación comercial; la sostenibilidad y la Conducta Empresarial Responsable; y el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades técnicas.

Como puntos focales institucionales fueron designados Cesar R. Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y Joana Valente, directora de Relaciones Internacionales de la CIP.

Las partes podrán intercambiar información económica y comercial de interés común, compartir buenas prácticas y facilitar el contacto entre empresas, asociaciones sectoriales y organizaciones empresariales de ambos países. También promoverán la participación de sus asociados en encuentros, foros, ferias y misiones comerciales, y propiciarán espacios de diálogo técnico e iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico sostenible.

La firma de este Memorando consolida la agenda de diplomacia económica de la Embajada de la República Dominicana en Portugal, que promueve el intercambio comercial, la atracción de inversiones y la vinculación entre empresarios de ambos países.

Una alianza entre el sector privado de ambas naciones

Al reconocer al sector privado como motor del crecimiento económico, la generación de empleo, la innovación y el desarrollo sostenible, las organizaciones afirmaron su voluntad de profundizar las relaciones entre la República Dominicana y Portugal. El acuerdo constituye un instrumento de cooperación institucional que se desarrollará mediante planes de trabajo y actividades específicas definidas de común acuerdo.

El acto de firma contó con la presencia de ambas delegaciones. Por la República Dominicana participaron Celso J. Marranzini, presidente del CONEP; Cesar Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo del CONEP; Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD; Mario Lama, pasado presidente de ONEC; Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDOM; Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Santiago; Lucile Houellemont, presidenta de la CCPSD; Perla Contreras, directora de Asuntos Públicos del CONEP; Michelle Dominguez, coordinadora del Despacho del CONEP; y Luis Campos Jorge, presidente de la Cámara de Santiago. Por la parte portuguesa estuvieron Armindo Monteiro, presidente de la Confederação Empresarial de Portugal, y Joana Valente, directora de Relaciones Internacionales de la CIP. Por la Embajada de la República Dominicana en Portugal asistieron la embajadora Patricia Villegas de Jorge; el ministro consejero Ramón A. Burgos D.; y la consejera Xasica Rosario, encargada de la Sección Comercial.