La confianza, un valor estratégico para el futuro empresarial de Iberoamérica

Narciso Casado - CEDIDA

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La confianza como base para invertir, innovar, emprender y construir alianzas. Con este mensaje, el secretario permanente del Consejo de Empresarios Relaciones con Iberoamérica/CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, protagonizó una intensa agenda de trabajo en Guatemala, marcada por su participación como orador principal en la Segunda Cumbre Empresarial Centroamericana “Construyendo Confianza” y por varias reuniones institucionales y empresariales al más alto nivel, que sirvieron para avanzar en el camino hacia la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid en noviembre de este año.

Ante más de un centenar de líderes de destacadas instituciones y empresas de toda Centroamérica, Casado situó la confianza en el centro de los grandes desafíos económicos y sociales durante la Segunda Cumbre Empresarial Centroamericana, que sirvió para presentar la Cuarta Edición del Estudio Reputacional: “El Valor de la Confianza”, desarrollado por PIZZOLANTE, DATOS Group y E&N. “Podemos hablar de crecimiento, inversión, innovación, inteligencia artificial, competitividad, transformación digital o sostenibilidad, pero detrás de todas ellas hay un requisito previo: que exista confianza”.

En este sentido, defendió que la confianza debe dejar de entenderse únicamente como un valor intangible para convertirse en una auténtica infraestructura invisible de las economías, capaz de facilitar relaciones, ofrecer seguridad, favorecer un entorno adecuado para los negocios y permitir el desarrollo de proyectos a largo plazo.

La reflexión fue más allá de la reputación empresarial. En un contexto de profundos cambios, la confianza exige integridad, transparencia, buen gobierno corporativo, cumplimiento y, sobre todo, coherencia entre lo que las empresas e instituciones dicen y lo que hacen.

También hubo espacio para abordar el papel de la tecnología y la inteligencia artificial, sin perder de vista que la confianza sigue teniendo un componente esencialmente humano. El diálogo, el compromiso y la capacidad de generar relaciones sólidas entre empresas, instituciones y ciudadanos continúan siendo insustituibles.

Durante su intervención, el secretario permanente de CEIB puso en valor las fortalezas de Centroamérica como una región integrada, conectada y con importantes estructuras de cooperación empresarial e institucional.

En este contexto, destacó el potencial de las relaciones comerciales y de inversión que unen a los países iberoamericanos y centroamericanos. “No estamos hablando de caminos diferentes, sino de una red de relaciones comerciales en la que los mecanismos compartidos multiplican las oportunidades. Y es que Iberoamérica mantiene 200 instrumentos (acuerdos bilaterales, acuerdos comerciales regionales…) que potencian dichas relaciones, de los cuales 50 pasan por Centroamérica”, señaló.

La confianza, explicó, también se traduce en inversión y desarrollo. Cuando existe seguridad jurídica, estabilidad, transparencia e instituciones sólidas, se generan mejores condiciones para que las empresas inviertan, creen empleo y contribuyan al progreso de las sociedades.

Esta visión conecta directamente con el trabajo que desarrolla CEIB a través de su red empresarial iberoamericana, integrada actualmente por 29 organizaciones que representan a más de 33 millones de empresas, y con la que se busca reforzar la cooperación y la conexión entre empresas, instituciones y países.

La visita a Guatemala permitió, además, presentar y profundizar en los preparativos del próximo Encuentro Empresarial Iberoamericano. Una de las principales reuniones fue la que mantuvo en la Cancillería de Guatemala, con la participación de Julio Orozco, viceministro de exteriores, donde se abordaron los preparativos y los principales temas del próximo encuentro en Madrid, así como la importancia de contar con una participación activa del país y de todo el sector privado.

La reunión permitió también recordar la experiencia de la Cumbre Iberoamericana celebrada en La Antigua en 2018, que contribuyó a consolidar un nuevo modelo de Encuentros Empresariales, con una mayor participación de las organizaciones empresariales y un diálogo más directo entre el sector privado y los jefes de Estado y de Gobierno.

En el transcurso de las diversas reuniones se presentaron también algunos de los espacios permanentes de diálogo que se impulsan desde CEIB y cuyo trabajo y conclusiones nutren de contenido a los Encuentros Empresariales, como el Foro Iberoamericano de la Mipyme y el Foro Iberoamericano de Turismo, así como nuevas iniciativas destinadas a reforzar la conexión y el impacto social de las empresas.

La agenda incluyó también reuniones con empresarios españoles representados en la Cámara Española de Comercio en Guatemala y con la Oficina Económica y Comercial de España, en las que se presentó la próxima Cumbre y se puso en valor la excelente relación empresarial entre España y Guatemala desde hace años.

Especial importancia tuvo, asimismo, el encuentro mantenido con los máximos responsables de CACIF, entre ellos representantes de los distintos gremios e instituciones empresariales del país. La reunión permitió abordar una nueva etapa de cooperación entre ambas organizaciones y analizar cuestiones como las infraestructuras, la colaboración público-privada, la participación empresarial y el papel de Guatemala en el próximo Encuentro Empresarial Iberoamericano.

CACIF mostró además su firme y plena disposición a impulsar una mayor presencia de las autoridades económicas del país en estos espacios, una iniciativa considerada fundamental para reforzar el diálogo público-privado.

La agenda desarrollada en Guatemala refleja una de las principales que trasladó Casado durante su intervención en la Segunda Cumbre, y es que la confianza no se construye únicamente en las grandes citas, sino en el trabajo diario, en el diálogo y en la capacidad de convertir las relaciones en proyectos comunes.

“Las Cumbres Iberoamericanas y los Encuentros Empresariales son la mejor herramienta de integración regional que existe, y son el resultado de un intenso trabajo que se desarrolla todos los días desde las distintas instituciones que lo organizan”, recordó.

De cara a la XXX Cumbre Iberoamericana, Guatemala ha confirmado su importancia dentro de ese espacio común. Los encuentros mantenidos durante estos días han permitido estrechar la colaboración con las instituciones y el tejido empresarial del país, para seguir construyendo una agenda común. Y es que, en el contexto actual, marcado por la incertidumbre y la transformación, la confianza es un valor imprescindible para avanzar.

Y ese camino, como resumió Casado al cierre de su intervención, exige compromiso, coherencia, cohesión, cumplimiento, colaboración, competitividad, conectividad y comunidad, pero, sobre todo, confianza en la capacidad de Centroamérica e Iberoamérica para construir juntas nuevas oportunidades. “Y espero que cuenten con CEIB, CEOE, siempre en constante colaboración con CACIF, para poder lograrlo”, concluyó.