El Congreso iberoamericano de CEAPI concluye en Ciudad de México

Los Next Generation de CEAPI invitan a los empresarios a participar en el X Congreso Iberoamericano de CEAPI en Valencia en 2027 - CEDIDA

CIUDAD DE MÉXICO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha clausurado este martes su novena edición en Ciudad de México reafirmando el compromiso empresarial con el fortalecimiento de Iberoamérica y entregando el testigo a Valencia, ciudad que acogerá el X Congreso CEAPI en 2027.

La jornada de clausura contó con la intervención del secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, quien trasladó a los asistentes: “Quiero darles la bienvenida de parte de la presidenta Sheinbaum, están en su casa. Quisiéramos verles más en México”. Durante su intervención, destacó el papel estratégico de Iberoamérica en la nueva economía global y subrayó la importancia de fortalecer la cooperación regional: “Si nos ocupamos de trabajar en la nueva economía que se está abriendo paso, si combinamos el esfuerzo para llegar a tiempo en esta revolución de la economía, tendremos éxito. Tenemos todo para lograrlo: el talento y la voluntad”.

Asimismo, puso en valor la relación económica entre México y Europa, señalando que “la UE es la segunda fuente de inversión en México” y que “hay mucho que esperar en positivo en los acuerdos que hemos firmado estos últimos días”. Ebrard destacó además el buen momento económico del país, con crecimiento en exportaciones y un ritmo sólido de inversión extranjera, defendiendo que “el potencial de crecimiento en nuestro país es muy importante”. Finalmente, hizo un llamado a reforzar el trabajo conjunto en la región: “Debemos trabajar más en conjunto. Iberoamérica tiene mucho que decir, hacer y proponer”, y concluyó agradeciendo a los empresarios su implicación con la región: “Gracias por vuestro compromiso con Iberoamérica”.

X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno: un nuevo comienzo

La cooperación regional y el fortalecimiento del espacio iberoamericano protagonizaron también el último panel, ‘XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno: un nuevo comienzo’, en el que participaron Andrés Allamand, secretario general iberoamericano de SEGIB; Narciso Casado, secretario permanente de CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE; y Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF, bajo la moderación de Álvaro Nieto, director de The Objective.

Andrés Allamand: “No hay ninguna contradicción cuando digo que hay un tremendo capital empresarial iberoamericano, pero que no logramos crear un crecimiento de la región. Ha fallado la atmósfera, si hubiese habido condiciones distintas para que el tremendo potencial empresarial se hubiera expresado, las cosas serían distintas y esto tiene que ver con el sector público y las instituciones que deben apoyarlas. Los gobiernos deben facilitar y permitir que la acción empresarial despegue”.

Narciso Casado: “Lo que hacemos es un trabajo de seguimiento de esos mandatos de las cumbres, y es un trabajo en sintonía con la SEGIB para aportar y aterrizar esos documentos tan importantes que se hacen en las cumbres en beneficio de nuestra Iberoamérica. Tenemos que seguir creyendo y compartiendo esos análisis que son tan parecidos: somos diferentemente iguales pero unidos. Iberoamérica tiene unas redes impresionantes, y hay que seguir impulsándolas.

Alicia Montalvo: “Las empresas siempre van por delante de lo que se hace en las instituciones nosotros solo tenemos que reconocer y acompañar. Tenemos que entender las necesidades que existen para que esa financiación e inversión llegue a los países de América Latina. El sector privado es un gran actor de la cooperación y el desarrollo sostenible. Por eso hay que ponerlo en valor, nosotros desde CAF lo tenemos muy claro”.

Valencia, próxima sede del X Congreso CEAPI

El Congreso finalizó con el acto de entrega del testigo a Valencia, ciudad que será sede del X Congreso Iberoamericano de CEAPI en 2027.

Y culminó con un homenaje cultural a México a cargo de Candlelight by Fever, poniendo el broche final a una edición marcada por el fortalecimiento de los vínculos empresariales iberoamericanos y la apuesta compartida por una región más integrada, innovadora y competitiva.