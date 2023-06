El Congreso iberoamericano subraya el papel clave del sector empresarial para LATAM y la futura IV Revolución Industrial

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Congreso iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha dado inicio esta mañana en el Auditorio Museo Reina Sofía de Madrid, bajo el lema España, El Puente de Iberoamérica y Europa. El momento es ahora: la gran oportunidad. Previamente a la inauguración del evento, presidida por el rey Felipe VI; Enrique V. Iglesias, primer secretario General Iberoamericano y presidente de honor de CEAPI (Uruguay) y Andrés Allamand, secretario General Iberoamericano SEGIB (Chile) han reflexionado sobre el tema Iberoamérica y Europa. El momento es ahora: La gran oportunidad, bajo la moderación de Núria Vilanova, presidenta de CEAPI (España).

Enrique V. Iglesias ha dejado dos mensajes: "en primer lugar, la preocupación sobre que ha acabado un periodo histórico de crecimiento económico y desarrollo social. Ahora el peligro está en que la libertad de comercio se encuentra en peligro por el auge del proteccionismo y las tensiones mundiales". Y en segundo lugar destacó que y le abre las puertas a grandes oportunidades en el mundo que está emergiendo: es una región clave en la solución de los problemas alimentarios, energéticos y los climáticos del mundo".

Mariano Jabonero ha hablado de cómo ser más competitivos en América Latina y el rol de la educación: "El problema de la competitividad es estructural, no mejora desde los años 60 y sin más productividad no hay aumenta de la riqueza. Mejorar la educación en la región es clave para mejorar la productividad adaptándola a las demandas de la IV Revolución. Nuestra oportunidad histórica está en no perder el tren de la transición digital para ganar productividad y adaptar los conocimientos de las nuevas generaciones a las exigencias del mundo emergente. La mejora de la productividad pasa por vincularse a esa transición".

Y Andrés Allamand ha apuntado que "Europa y América Latina están ante una gran oportunidad: Europa necesita lo que tiene América Latina (fuentes de energía y materias primas) y viceversa (los europeos tienen la capacidad financiera). Las dos regiones viven un momento de cambio y juntas tendrían un gran peso mundial. En ese contexto, los empresarios están llamados a resolver un problema principal que tiene la región: solucionar su endémico bajo crecimiento. Hay que crear un círculo virtuoso porque sin desarrollo no disminuirá la pobreza y ese desarrollo necesita de crecimiento e inversiones. Y el crecimiento de la inversión lo impulsan los empresarios. Es necesario que todo vaya unido a un rol de lo público creando un entorno de confianza y seguridad jurídica. Resulta clave que se vea el aporte empresarial como algo positivo: los empresarios no son el problema sino parte de la solución".

Tras el discurso real, el Congreso ha comenzado con sus tradicionales ponencias, inauguradas por un primer conversatorio entre Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE y presidente de Honor Internacional de CEAPI (México); Sergio Diaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF (Colombia) y Mariano Jabonero, secretario General de la OEI (España), que han reflexionado sobre el momento clave que se abre para rearticular la alianza entre Europa y América Latina con España con un papel estratégico.

Valentín Diez Morodo ha destacado que "Iberoamérica y Europa tienen la gran oportunidad, tras la pandemia y la crisis de las cadenas de suministro, de profundizar sus lazos y ganar en productividad. Los empresarios deben acometer la reactivación económica y social de la región ante la falta de políticas públicas. América Latina debe aprovechar nuevos fenómenos como en nearshoring y en alianza con la UE acceder a la transferencia de tecnología" ·

Sergio Diaz-Granados ha centrado su intervención en los desafíos que tienen las dos regiones para aumentar las inversiones y el comercio: "Aspiramos como banco de desarrollo a que la región aumente su crecimiento y desarrollo sostenible basado en la inversión en infraestructuras física y digital y en capital humano. Este semestre de presidencia española de la UE es clave para afincar un proceso que acerque a Europa con América Latina. La región requiere más inversión y es necesario más coordinación público-privado. No todo puede caer ni en los hombros privados ni en lo público. Es clave la eficiencia de los gobiernos locales y hacer inversiones sostenibles social y medioambientalmente, bajos en emisiones."

Jaime Gilinski y Josep Oliu se suman al debate iberoamericano

En línea con este panel inicial, se ha desarrollado un conversatorio entre Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gililnski, y Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, en el que ambos empresarios han reflexionado sobre su experiencia empresarial y cuál es el actual momento (oportunidades y desafíos) por los que pasa la región.

Gilinski ha hecho hincapié en que "Europa es un lugar de oportunidades para los empresarios iberoamericanos: España es la puerta de entrada a Europa por sus buenas infraestructuras y lazos que nos unen, si bien la UE tiene problemas como la guerra en Ucrania y el envejecimiento de la población, Pero España y la UE son, sin duda, ventanas de oportunidad". Mientras, Oliu ha abordado cuestiones como "las grandes oportunidades que América Latina ofrece a Europa".

La visión de las grandes empresas

Posteriormente, y con Manuel Llamas, viceconsejero de economía de la Comunidad de Madrid (España) actuando de moderador, Ismael Clemente, fundador y consejero delegado de Merlin Properties (España); Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor y consejero de Repsol (España); Jesús Martínez Castellanos, CEO Latam MAPFRE (España) y Eloi Planes y consejero delegado de Fluidra (España) han participado en el panel: España, Europa y Latam. La visión de las grandes empresas.

En esta mesa, los empresarios han puesto el foco en la importancia de Iberoamérica como mercado de internacionalización de las compañías españolas, que llevan más tres décadas renovando su interés y apuesta por invertir en la región. Y han subrayado la creciente importancia de la inversión latinoamericana en España, con unas 'multilatinas' que han convertido ya a España en su puerta de entrada para su proyección europea y ya aportan el 11% de la IED que recibe nuestro país, una relación conversora cada vez más recíproca y bidireccional sobre la que seguir construyendo y agrandando en el futuro del vínculo transatlántico.

Ismael Clemente se ha referido a que "América Latina se ha convertido en exportadora de capital y España en una puerta de entrada de esas inversiones y para proyectarse a Europa"