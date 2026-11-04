Connexions Pérou 2026: PROMPERÚ promociona oferta turística peruana en Francia

Rueda de negocios Connexions Pérou 202 - Cedida

PERÚ, 4 Nov. (EUROPA PRESS)

Del 3 al 5 de noviembre de 2026, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) está llevando a cabo en Francia la rueda de negocios “Connexions Pérou”, un evento estratégico para la promoción turística que combina la presentación del destino con encuentros comerciales y oportunidades de networking.

“Connexions Pérou” inició el 3 de noviembre, en París y se desarrollará también en las ciudades de Estrasburgo (4 de noviembre) y Lyon (5 de noviembre). Con la participación de 10 empresas peruanas, la dinámica contempla reuniones individuales entre los expositores peruanos y los tour operadores franceses, seguidas de un espacio de networking para fortalecer los vínculos comerciales.

La rueda de negocios pondrá especial énfasis en la promoción de nuevos productos turísticos y destinos prioritarios como Amazonas, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Madre de Dios, con el propósito de diversificar la oferta turística peruana en el mercado francés.

Esta iniciativa busca fortalecer las relaciones comerciales entre los operadores turísticos peruanos y franceses, generar nuevas oportunidades de negocio e incrementar el conocimiento del destino Perú. Asimismo, busca impulsar la comercialización de circuitos y paquetes turísticos mediante la difusión de información actualizada y competitiva sobre la oferta nacional.

Este tipo de actividades evidencia el compromiso del Mincetur, a través de PROMPERÚ, con la promoción del turismo receptivo, el cual tiene un rol clave en nuestra economía. Su impacto económico beneficia a todos los niveles de la industria turística peruana, incluyendo no solo a los actores directos del sector, sino también a las comunidades locales, lo cual contribuye a un desarrollo más equitativo y sostenible en todo el Perú.