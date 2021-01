El Consejo de Empresarios Iberoamericanos y la Secretaría General Iberoamericana se suman a Madrid Platform

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), cuya Secretaría Permanente ostenta la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) se han sumado a la iniciativa Madrid Platform, un foro empresarial que tiene el objetivo de conectar a empresas de Europa y América Latina.

Además de esta adhesión a Madrid Platform, el CEIB, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) y Madrid Platform también han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar y promover la colaboración conjunta para el desarrollo y la difusión de proyectos en el marco de sus objetivos comunes.

Según han informado en un comunicado conjunto, entre las actividades que realizarán las entidades durante Madrid Platform destaca la organización de un foro empresarial de carácter iberoamericano.

Madrid Platform es una iniciativa que se celebrará el próximo mes de mayo en el Palacio de Cibeles de Madrid, que propone a la capital española como ciudad de encuentro y actor relevante en las relaciones internacionales entre Europa y América.

Así, conectará a más de 500 empresas de Europa y Latinoamérica para explorar oportunidades reales de negocio, y lo hará configurando agendas personalizadas de reuniones 'one on one', con rondas de presentación colectivas de empresas en crecimiento y con actividades de 'networking' activo.

El proyecto ofrecerá un programa de contenidos para pulsar las opiniones de los expertos sobre el futuro de las compañías, las instituciones y el conjunto de la sociedad, a partir de la denominada "nueva normalidad", así como generar sinergias entre pymes de Europa y Latinoamérica en un escenario atípico de distanciamiento social.

En esta línea, la organización prepara un evento mixto (físico y virtual) en mayo de 2021, con el objetivo de iniciar una conversación con agentes expertos alrededor de los principales temas de interés de la agenda global y, concretamente, aspectos que afectan directamente a los países Iberoamericanos.