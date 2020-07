Coronavirus.- Ecuador ratifica que todos los productos que exporta cumplen los protocolos de bioseguridad

Refuerza los protocolos de calidad en la industria pesquera tras detectarse coronavirus en el empaquetado de camarones enviados a China

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador ha ratificado que todos los productos de exportación ecuatorianos cumplen "con todos los protocolos de bioseguridad" de acuerdo con la legislación nacional e internacional, al tiempo que ha anunciado un refuerzo de los protocolos de calidad en la industria pesquera y acuícola tras la detección de coronavirus en paquetes de camarones por parte del Servicio de Aduanas de China.

En un comunicado remitido por la Embajada de Ecuador en España, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Gobierno de Ecuador ha recalcado que los productos de exportación "cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, tanto de la regulación nacional como internacional, razón por la que se han mantenido los envíos hacia los diferentes mercados internacionales, incluso durante la pandemia".

Además, el Ministerio ha ordenado "fortalecer aún más las medidas de bioseguridad en el sector de acuicultura y pesca, a fin de garantizar la prevención y control de riesgos de contagio de la COVID-19 entre los trabajadores y el producto final exportable".

La medida del Ministerio ecuatoriano ha sido adoptada después de que la Administración General de Aduanas de China comunicara la detección de trazas del ARN de coronavirus en la pared interna de un contenedor y en el empaquetado externo de un cargamento de camarones.

En este sentido, el Gobierno de Ecuador ha señalado que los análisis realizados por las autoridades de China advierten que el hallazgo "no constituye un riesgo de contagio".

Además, ha recordado que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) o el Instituto Nacional de Pesca de Estados Unidos "ratifican que el coronavirus se transmite a través del sistema respiratorio, en contacto con personas contagiadas; y no se ha comprobado que se transmita a través de alimentos o de envases de productos". "Por lo tanto, no tienen un rol epidemiológico en su propagación", ha apostillado.

Por otra parte, el Ministerio de Comercio Exterior ecuatoriano ha dejado claro que la notificación del servicio de Aduanas de China "no constituye una sanción a Ecuador ni al camarón ecuatoriano en particular". "Únicamente se ha procedido a la suspensión de tres establecimientos que realizaban exportación de camarón a China, por lo que no se trata de una medida generalizada", ha precisado.

En este sentido, ha recordado que el servicio aduanero chino ha encontrado un positivo por coronavirus en la pared interna de un contenedor y cinco en el empaquetado externo, tras haber tomado 227.934 muestras para coronavirus, correspondientes a 43.964 productos, 147.568 empaquetados y 36.402 muestras ambientales. "El resto de pruebas, incluyendo el cuerpo del camarón congelado, fueron negativas", ha resaltado.

Por último, el Gobierno de Ecuador ha subrayado "su total apertura para atender todas las preocupaciones que sean transmitidas por parte de las autoridades de control dentro y fuera del país, con la finalidad de garantizar la inocuidad y bioseguridad de los alimentos que se consumen en el país y de aquellos que son exportados al mercado internacional".