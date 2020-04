Coronavirus.-Gobierno y empresarios de El Salvador anuncian un plan de mil millones de dólares para relanzar la economía

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y las principales organizaciones empresariales de El Salvador han anunciado un plan de 1.000 millones de dólares para reactivar la economía una vez quede superada la pandemia de coronavirus.

"Es una propuesta económica para financiar la reactivación de la economía", anunció el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, en una comparecencia junto a otros ministros y líderes empresariales, según informa el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.

Fuentes detalló que el plan de reactivación económica "incluye la apertura de créditos a bajas tasas de interés para micro, pequeña y gran empresas afectadas por la pandemia de Covid-19" por valor de 140 millones.

Otros 360 millones se destinarán a la creación de un programa de subsidios para cubrir el 50 por ciento de los salarios de los empleados de los negocios afectados por el paro preventivo de la economía y 100 millones, a los trabajadores de la economía informal.

Además, hay una partida de 500 millones para el sector agrícola con el objetivo de que el país "se vuelva autosostenible", en palabras del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Entretanto, se gastarán 50 millones en entregar alimentos a 1,7 millones de familias.

No obstante, tendrá que ser autorizado por la Asamblea Legislativa, actualmente enfrentada al Gobierno de Bukele, dado que supone un nuevo endeudamiento para la nación centroamericana.

"Hemos buscado medidas creativas para ver cómo inyectarle liquidez a la economía nacional. No es un plan perfecto, no es una solución mágica, no es dinero regalado, pero es una medida creativa", defendió, por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal.

Bukele subrayado que, si bien "ninguna perdida económica se compara con la perdida de nuestros seres queridos, también es cierto que si el Gobierno puede hacer algo para ayudar en esta parte menos importante debe hacerlo".

"De esta manera seguiremos con la prioridad de cuidar la salud y la vida de los salvadoreños, pero paralelamente le daremos un empujón a nuestra economía para que podamos aguantar y luego arrancar motores de nuestra creatividad, emprendedurismo y trabajo", declaró.

El Salvador es uno de los países de la región menos golpeados por la pandemia de Covid-19, con 261 casos y ocho víctimas mortales, pese a lo cual Bukele ha ordenado una cuarentena, suspendido clases y actividades no esenciales y cerrado fronteras.