JW Marriott Costa Elena Resort & Spa - JW MARRIOTT COSTA ELENA RESORT & SPA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca hotelera de lujo JW Marriott, perteneciente al grupo Marriott International, ha anunciado la apertura oficial del 'JW Marriott Costa Elena Resort & Spa' en la costa del Pacífico norte de Costa Rica, lo que supone el debut de la firma en el segmento del 'todo incluido' a escala global, según ha informado la compañía en un comunicado.

El complejo, situado en la bahía de Playa El Jobo (Guanacaste) y operado en colaboración con Mullen Hospitality Management, cuenta con 415 habitaciones y suites inspiradas en la arquitectura residencial de la zona, incluyendo categorías como las 'Mindful Rooms' y la zona exclusiva 'Griffin Club', concebida como un concepto de hotel boutique privado dentro del propio resort.

En el ámbito gastronómico, la propiedad alberga 15 restaurantes y bares. Entre las propuestas destacan 'Leal' (dedicado a la cocina local y tostadero de café), 'Casado' (parrilla costera a la leña), 'Puerto Limón' (cocina afrocaribeña) y 'LaGloria', un espacio que rinde homenaje al primer establecimiento de refrescos abierto por J.

Willard Marriott en Washington D.C. en 1927.

Asimismo, la oferta se complementa con ingredientes ecológicos cultivados en el huerto propio del hotel (JW Garden).

En el apartado de salud y bienestar, el activo incorpora un espacio de más de 1.480 metros cuadrados (16.000 pies cuadrados) que acoge la 'Mindfulness House', el 'Spa by JW' -con tratamientos basados en arcillas volcánicas y cacao nativo- y un gimnasio, con programas inspirados en la Zona Azul de la península de Nicoya.

En cuanto a infraestructuras de ocio y eventos, el resort alberga el mayor conjunto de piscinas de Costa Rica, integrado por 17 láminas de agua, además de más de 830 metros cuadrados de espacio para reuniones y convenciones (MICE).