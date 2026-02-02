MADRID 2 Feb. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 2 de enero:
ECONOMÍA
-- Las pernoctaciones en apartamentos, campings y casas rurales baten récord en 2025 tras aumentar un 3%
https://www.epdata.es/datos/pernoctaciones-extrahoteleras/40...
-- El oro y la plata ahondan sus caídas y borran las ganancias de 2026
https://www.epdata.es/evolucion-precio-onza-oro-troy/e402806...
-- Las matriculaciones de vehículos suben un 1,1% en España en enero, hasta 73.103 unidades
https://www.epdata.es/datos/matriculaciones-turimos-espana-c...
-- El Banco de España confirma que el Euríbor cerró enero en el 2,245%
https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...
-- El Ibex 35 redobla sus máximos y toca los 18.000 puntos por primera vez en su historia
https://www.epdata.es/evolucion-ibex-35/457caf1a-6580-4b82-8...
SOCIEDAD
-- Un total de 2.267 migrantes han llegado de forma irregular a España en 2026, casi un 60% menos que en enero de 2025
https://www.epdata.es/datos/inmigracion-ilegal-espana-grecia...
-- Ascienden a seis las asesinadas este año por violencia de género, tras confirmar Igualdad el caso de Pontevedra
https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...
-- Enero finaliza con 63 víctimas mortales en accidentes de tráfico, 19 menos que en enero de 2025
https://www.epdata.es/datos/accidentes-trafico-datos-estadis...
INTERNACIONAL
-- La oficialista Laura Fernández se hace con la Presidencia de Costa Rica en la primera vuelta
Resultado (infografía): https://fotos.europapress.es/infografias/f7260451
Gráfico: https://www.epdata.es/resultado-elecciones-costa-rica-2026/0...
