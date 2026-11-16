Costa Rica lleva a IBTM World 2026 su apuesta por un turismo MICE más sostenible

Turismo en Costa Rica - Cedida

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS)

Costa Rica continúa avanzando en su estrategia de posicionamiento internacional como destino MICE, con una apuesta por la sostenibilidad, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de su oferta para reuniones e incentivos. En este contexto, el país aprovechará su participación en IBTM World 2026, del 17 al 19 de noviembre en Barcelona, para presentar, desde el stand M109, las principales novedades que están marcando la evolución de su propuesta para la industria de reuniones.

Con el impulso del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el destino busca reforzar su competitividad y estrechar vínculos con agencias especializadas, empresas y organizadores de eventos tanto españoles como internacionales, poniendo en valor un modelo turístico que combina infraestructuras especializadas, experiencias auténticas y un firme compromiso con la sostenibilidad.

Sostenibilidad, nuevos mercados y oferta hotelera: los ejes del crecimiento del destino

Entre las principales novedades destaca la ampliación de MICE Forest, una iniciativa impulsada por el ICT que vincula el turismo de reuniones con la conservación y restauración de los ecosistemas del país. Actualmente, el proyecto contribuye a la protección de 400 hectáreas de bosque seco tropical en Guanacaste, una superficie que está previsto ampliar con otras 300 hectáreas en enero de 2027, hasta alcanzar las 700 hectáreas. Este crecimiento refuerza el compromiso del destino con un modelo de turismo de reuniones que busca generar un impacto positivo más allá de la celebración de los eventos.

En paralelo, Costa Rica continúa avanzando en su estrategia de promoción internacional, con especial atención a mercados como Colombia, Brasil y Europa. Esta diversificación busca ampliar el alcance comercial del destino, fortalecer las relaciones con agencias especializadas y organizadores de eventos y favorecer la captación de nuevos encuentros internacionales. En Europa, la estrategia pone el foco especialmente en España, Alemania y Reino Unido, mercados clave para impulsar el reconocimiento de Costa Rica dentro de la industria MICE.

A ello se suma la apertura del JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, All-Inclusive, ubicado en Playa El Jobo, La Cruz, en Guanacaste, que se convierte en el primer resort todo incluido de la marca JW Marriott a nivel mundial. Esta incorporación supone un nuevo impulso para la oferta hotelera y refuerza su atractivo para el segmento MICE, especialmente en el ámbito de los viajes de incentivo y los encuentros corporativos, gracias a una propuesta centrada en la exclusividad, el bienestar y las experiencias vinculadas a la naturaleza.

Como señala Rafael Quesada, jefe del Departamento de Segmentos Especializados de la Dirección de Mercadeo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT): "El segmento MICE representa una oportunidad estratégica para seguir impulsando un modelo turístico de alto valor, basado en la sostenibilidad, la innovación y la generación de oportunidades para el destino. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo la competitividad de Costa Rica en la industria internacional de reuniones, ampliando nuestra presencia en mercados clave y desarrollando una oferta cada vez más especializada, capaz de responder a las nuevas necesidades de empresas y organizadores. IBTM World constituye un escenario fundamental para estrechar relaciones con los profesionales del sector y mostrar cómo Costa Rica sigue evolucionando hacia un turismo de reuniones que genera valor económico, social y ambiental".

Con su participación en IBTM World, Costa Rica busca seguir consolidando su posicionamiento en la industria internacional de reuniones, apostando por una propuesta que integra competitividad, sostenibilidad y experiencias auténticas, al tiempo que refuerza su presencia en mercados estratégicos y su capacidad para atraer eventos de alto valor.