¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de oficina en México?

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Tomar la decisión de rentar una oficina no es solo una cuestión operativa. Para muchas empresas, representa un movimiento estratégico que impacta directamente en costos, posicionamiento de marca, atracción de talento y crecimiento a mediano plazo.
En ese contexto, entender cuánto cuesta un m de oficina en México se vuelve una pregunta clave antes de firmar cualquier contrato en 2026.
Hoy, el mercado corporativo mexicano ofrece múltiples opciones, pero también grandes diferencias entre ciudades y corredores. No es lo mismo instalarse en Polanco que en Querétaro, ni operar desde Monterrey que desde Guadalajara.
Este análisis, basado en datos actualizados de Spot2, te ofrece un mapa claro y comparativo de precios para ayudarte a tomar una decisión informada.
¿Cuánto cuesta un m de oficina en México en 2026?
El costo de oficinas en México varía considerablemente dependiendo de la ciudad, el corredor corporativo y el tipo de edificio. En general, los precios pueden oscilar entre $180 MXN/m y más de $700 MXN/m en zonas prime.
Esta variación no es casual. Responde a factores como:
Ubicación estratégica.
Acceso a talento.
Infraestructura corporativa.
Conectividad.
Demanda empresarial.
En 2026, el mercado muestra una clara tendencia: las empresas ya no solo buscan oficinas, sino espacios que aporten valor a su operación. Por eso, comparar ciudades y entender sus dinámicas es fundamental.
Precios de oficinas en CDMX (por corredor)
La Ciudad de México sigue siendo el epicentro corporativo del país. Aquí se concentran grandes corporativos, instituciones financieras, consultoras y empresas multinacionales.
¿Por qué es el mercado más caro? Porque ofrece visibilidad, conectividad y prestigio. Estar en ciertas zonas no solo es funcional, también es estratégico a nivel de marca.
Precios por corredor en CDMX:
Corredor / Precio promedio (MXN/m)
Polanco: $650 – $750, Reforma: $600 – $700, Santa Fe:$450 – $600, Insurgentes:$350 – $500
Polanco y Reforma lideran como las zonas más exclusivas, ideales para empresas que priorizan posicionamiento y cercanía con clientes corporativos.
Las compañías que eligen CDMX suelen ser:
Firmas financieras.
Consultoras internacionales.
Empresas tecnológicas globales.
Corporativos con enfoque en relaciones públicas.
Renta de oficinas en Monterrey
Monterrey se ha consolidado como uno de los mercados más sólidos del país, especialmente por su perfil industrial y empresarial.
Aquí, la conversación no gira solo en torno al precio, sino a la eficiencia operativa.
Precios por corredor en Monterrey:
Corredor / Precio promedio (MXN/m)
San Pedro: $500 – $650, Valle Oriente: $400 – $550, Centro : $250 – $400
¿Qué hace atractivo a Monterrey?
Cercanía con Estados Unidos.
Cultura empresarial fuerte.
Infraestructura moderna.
Alto nivel de productividad.
San Pedro es el equivalente premium, pero con costos ligeramente más competitivos frente a CDMX.
Las empresas que suelen instalarse aquí:
Industriales.
Manufactureras.
Logística y supply chain.
Corporativos regionales.
Oficinas en Guadalajara: precios y oportunidades
Guadalajara se ha posicionado como el hub tecnológico de México. Startups, empresas digitales y centros de innovación han encontrado aquí un ecosistema ideal.
Lo interesante de este mercado es su equilibrio entre costo y valor.
Precios por corredor en Guadalajara:
Corredor / Precio promedio (MXN/m)
Puerta del Hierro:$400 – $550, Andares: $450 – $600, Zona Centro: $200 – $350
¿Por qué Guadalajara destaca?
Talento tecnológico.
Costos más accesibles.
Crecimiento constante.
Ecosistema innovador.
Ofrece uno de los mejores balances costo-beneficio del país, especialmente para empresas en crecimiento.
Empresas que eligen Guadalajara:
Startups.
Empresas SaaS.
Centros de desarrollo tecnológico.
Equipos de innovación.
Costo de oficinas en Querétaro
Querétaro es, sin duda, uno de los mercados con mayor crecimiento en los últimos años. Su ubicación estratégica y costos competitivos lo convierten en una opción cada vez más atractiva.
Precios por corredor en Querétaro:
Corredor / Precio promedio (MXN/m)
Juriquilla:$250 – $400, Centro Sur: $220 – $350, Bernardo Quintana: $200 – $320
¿Qué impulsa su crecimiento?
Expansión industrial.
Costos operativos bajos.
Cercanía con CDMX.
Calidad de vida.
Es ideal para empresas en expansión que buscan optimizar costos sin perder competitividad.
Empresas que apuestan por Querétaro:
Manufactura avanzada.
Centros de servicio.
Empresas en crecimiento.
Operaciones back-office.
¿Qué ciudad conviene más según tu tipo de empresa?
Elegir la ciudad adecuada no depende solo del precio por metro cuadrado. También implica entender qué necesita tu empresa para crecer.
Aquí una guía rápida:
CDMX: Ideal si buscas posicionamiento, networking y cercanía con grandes clientes.
Monterrey: Perfecto para operaciones industriales y eficiencia empresarial.
Guadalajara: La mejor opción para innovación y talento tecnológico.
Querétaro: Excelente para expansión con control de costos.
La mejor decisión no es la más barata, sino la que mejor se alinea con tus objetivos de negocio.
¿Dónde encontrar oficinas en renta con información confiable?
Una vez que tienes claro el panorama, el siguiente paso es explorar opciones reales en el mercado.
Aquí es donde contar con una plataforma especializada marca la diferencia. Si estás evaluando alternativas, puedes revisar el catálogo actualizado de Spot2.mx, donde encontrarás múltiples opciones de oficinas en renta en las principales ciudades del país, con datos claros y comparables.
Spot2 se ha convertido en un aliado estratégico para empresas, ya que centraliza información clave como precios, disponibilidad y características de cada espacio, facilitando el proceso de toma de decisión.
Valor de oficina en m en México en 2026: Mucho más que revisar precios
Entender cuánto cuesta un m de oficina en México en 2026 es mucho más que revisar precios. Es analizar mercados, identificar oportunidades y alinear la ubicación con la estrategia de tu empresa.
Cada ciudad ofrece ventajas distintas:
CDMX aporta prestigio.
Monterrey eficiencia.
Guadalajara innovación.
Querétaro crecimiento.
La clave está en elegir con criterio, no solo por costo.
Antes de firmar cualquier contrato, compara, analiza y explora todas tus opciones. Y si quieres tomar una decisión realmente informada, apoyarte en herramientas especializadas como Spot2 puede marcar la diferencia entre una buena elección y una gran decisión empresarial.