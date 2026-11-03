Cuatro estudiantes reciben apoyo para su estancia en residencias de Kadora este año

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS)

Cuatro estudiantes de España y Portugal han recibido becas para su estancia en residencias de Kadora durante este año académico, ha informado la compañía en un comunicado.

Por un lado, las ayudas que ha concedido Kadora a tres estudiantes se han adjudicado mediante un concurso interno entre residentes y están valoradas en más de 10.000 euros cada una, con un importe conjunto superior a 30.000 euros.

A ellas se suma el apoyo a Cristóvão Wilkey Pereira Sanhá, en Kadora Sevilla. En este caso, se trata de una beca concedida por la ONG sevillana Periodistas, que cubre tanto el alojamiento como la alimentación completa.

La empresa ha señalado que "para los estudiantes beneficiarios y sus familias, estas ayudas representan un alivio económico que facilita afrontar los gastos de estudiar fuera de casa y concentrarse en su formación con mayor tranquilidad".

Así, ha indicado que "las becas son una expresión del compromiso de Kadora con el desarrollo académico, personal y profesional de sus residentes", que pasa por "proporcionarles un entorno estable, acompañamiento y una comunidad en la que puedan avanzar en sus proyectos de vida".

"En Kadora nos comprometemos con el desarrollo personal y académico de quienes viven con nosotros. Este año hemos beneficiado por primera vez a cuatro estudiantes con becas de estancia para nuestros residentes durante todo el año académico y no lo entendemos como una acción puntual, sino como una forma de situar al residente en el centro de todas nuestras decisiones", ha afirmado la commercial manager de Kadora, Ana Calderón.

Entre los beneficiarios se encuentra Cristóvão Wilkey Pereira Sanhá, un joven de Guinea-Bisáu que cursa formación profesional en Proyectos de Edificación en Sevilla con el apoyo de la ONG Periodistas Solidarios.

Su aspiración es convertirse en arquitecto y aplicar los conocimientos tecnológicos adquiridos a la mejora de las edificaciones y las infraestructuras de su país. La colaboración de Kadora cubre su estancia y alimentación completa en la residencia de Sevilla, donde comparte el día a día con otros estudiantes mientras avanza en su formación.

DESARROLLO PERSONAL Y FUTURO PROFESIONAL

Kadora plantea como valor diferencial el compromiso con el desarrollo de sus residentes, tanto en su vida personal como en la construcción de su futuro profesional. El alojamiento, los servicios y la vida en comunidad se organizan en torno a ese propósito: "ofrecer un entorno en el que puedan estudiar, ganar autonomía, crear vínculos y desarrollar habilidades durante su etapa formativa".

La propuesta incluye habitaciones equipadas, salas de estudio, gimnasio y espacios comunes, junto a una programación mensual de actividades de entretenimiento y propuestas que complementan el desarrollo personal y académico. Estos recursos buscan acompañar la experiencia de estudiar fuera de casa y favorecer el crecimiento de los residentes.

La convivencia reúne a residentes de más de 60 nacionalidades. Según los datos facilitados por la compañía sobre sus reseñas recientes de Google, Kadora registra una valoración de 4,9 sobre 5. La marca vincula esta experiencia con una gestión profesional y con servicios y espacios adaptados a la vida cotidiana del estudiante.

"Queremos ofrecerles una experiencia única y superior: un entorno de calidad para estudiar, para crecer y para crear comunidad. Esa propuesta de valor única Kadora es la que sostiene nuestro crecimiento en España, Portugal e Italia sin perder ese compromiso en cada residencia. Ellos son nuestras futuras generaciones", ha afirmado el Regional Operations Manager de Kadora, Edmundo Hernández.

Para el curso 2027/28, Kadora prevé una nueva convocatoria de becas de alojamiento que incorporará un jurado evaluador y la excelencia académica como criterio de concesión, con el fin de dar "continuidad a su compromiso con la formación y el desarrollo de los estudiantes".

UNA RED EN ESPAÑA, PORTUGAL E ITALIA

La red de Kadora reúne más de 4.000 camas en ocho activos de seis ciudades: Barcelona, Granada, Sevilla, Zaragoza, Oporto y Turín. La compañía plantea un crecimiento selectivo en ubicaciones estratégicas para estudiantes, apoyado en la calidad operativa y en la experiencia del residente.

Esta estrategia se desarrolla en un contexto de demanda de alojamiento estudiantil en el sur de Europa. Según JLL, las universidades españolas registraron alrededor de 1,49 millones de estudiantes presenciales en el curso 2024/25, un 3,3 % más interanual.

En Portugal, Cushman & Wakefield señala que la oferta sigue por debajo de la demanda, especialmente en Lisboa y Oporto. En Italia, Colliers sitúa la población estudiantil en unos dos millones y la cobertura del alojamiento construido específicamente para estudiantes en el 4%.