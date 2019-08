Cuba.- Cuba impone nuevos controles de precios para combatir la crisis económica

Publicado 30/07/2019 21:48:31 CET

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha establecido nuevos controles de precios a negocios tanto públicos como privados como parte de los esfuerzos para frenar la crisis económica en Cuba.

La Gaceta Oficial ha publicado dos resoluciones por las cuales se prohíbe a minoristas y mayoristas subir los precios, excepto cuando se trata de productos importados y distribuidos por el Estado.

La resolución 301 establece que "los precios mayoristas, las tarifas técnico-productivas y los precios de acopio (...) no pueden ser incrementados", mientras que "las empresas comercializadoras tampoco pueden aumentar las tasas de margen comercial". Además, ratifica "los precios máximos de los productos agropecuarios que se comercializan a la población en los mercados agropecuarios estatales".

Por otro lado, la resolución 302 fija "las regulaciones para los precios de venta de los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal" determinando que "no pueden incrementar los actuales precios", según informa 'Cubadebate'.

"Estoy de acuerdo y cumpliría con la regulación de precios, pero los productos nacionales son escasos en las tiendas estatales y debemos recurrir a los importados que son más caros", ha lamentado Manuel Rodríguez, dueño de una cafetería en La Habana.

Un economista cubano que ha hablado con Reuters bajo condición de anonimato ha considerado que estas medidas suponen suspender "el proceso de oferta y demanda en el mercado".

El presidente cubano ya anunció semanas atrás que el Gobierno adoptaría una serie de medidas para combatir la crisis económica, que comenzó en 2015 con las turbulencias en Venezuela y se ha agravado desde entonces por las sanciones de Estados Unidos.

"Tales medidas generalmente son válidas por cortos períodos de tiempo, pero si se mantienen en su lugar comenzarán a crear serias distorsiones en la economía", ha alertado el economista Andrew Zimbalist, experto en Cuba del Smith College de Estados Unidos.