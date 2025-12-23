Expertos consideran "indispensable" la vacunación frente al chikungunya antes de viajar a Cuba

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Expertos en enfermedades infecciosas han alertado sobre la necesidad de que los viajeros que tengan previsto desplazarse a Cuba se vacunen contra el chikungunya, ante el agravamiento de la situación sanitaria en la isla.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), la actual epidemia de arbovirosis ya se ha cobrado la vida de 52 personas, de las cuales 34 están asociadas al chikungunya y el resto al dengue, acumulando más de 47.000 contagios registrados.

La recomendación se produce en un contexto de "grave situación sanitaria" en el país caribeño, que enfrenta brotes simultáneos de chikungunya, dengue y hepatitis A, sumados a la circulación de virus respiratorios como la covid-19, la influenza y el virus respiratorio sincitial.

Ante este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Sanidad de España han actualizado sus recomendaciones, instando a los ciudadanos a abstenerse de viajar a la isla si no cuentan con la vacunación adecuada y un seguro médico con cobertura para evacuación sanitaria.

El jefe de servicio de Sanidad Exterior en Valencia y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina del Viajero (SEMEVI), el Dr. ngel Viudes Fuster, ha advertido de que el chikungunya "no es una enfermedad leve", destacando que produce dolores articulares intensos que a menudo resultan incapacitantes durante semanas o meses, pudiendo dejar secuelas crónicas.

Por ello, califica la vacunación como una "herramienta indispensable de prevención" para los viajeros dada la transmisión activa que vive el país.

Por su parte, el Dr. Fernando de la Calle, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital La Paz-Carlos III, ha confirmado un incremento en la detección de casos importados en España procedentes de Cuba.

El especialista ha señalado que estos pacientes requieren un seguimiento especializado en centros de referencia debido a la complejidad del manejo del dolor articular, subrayando que la preparación sanitaria previa al viaje es "clave" para evitar complicaciones a largo plazo.

Actualmente, Vimkunya, desarrollada por la compañía Bavarian Nordic, es la única vacuna frente al chikungunya disponible en España.

Los especialistas insisten en que la combinación de la vacuna, las medidas para prevenir picaduras de mosquitos y la consulta médica inmediata ante síntomas febriles constituye la estrategia de protección más eficaz.