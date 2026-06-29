Cuerpo destaca el papel "puente" de España como socio del Banco Mundial en la apertura de su oficina en Madrid

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el director gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Makhtar Diop, durante la celebración del acto institucional de inauguración de la nueva Oficina del Grupo Banco M - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado el papel de España como "puente" entre regiones como Europa, Latinoamérica y África y la importancia de su condición de socio del Banco Mundial para impulsar el crecimiento sostenible a nivel global en la apertura de la primera oficina del organismo en Madrid.

Cuerpo y Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del grupo Banco Mundial dedicada al sector privado, han firmado el acuerdo de colaboración para la apertura de la nueva oficina, que se ubicará en la Plaza de la Lealtad de Madrid.

"La nueva oficina abrirá oportunidades para nuestras empresas y la sociedad civil que trabaja en el ámbito del desarrollo, y servirá de puente entre la financiación europea para el desarrollo y América Latina y África", ha destacado el vicepresidente primero durante el evento.

Cuerpo ha señalado la relevancia de los organismos multilaterales para continuar en la senda del crecimiento económico sostenible y abordar retos como la transición ecológica, el turismo, la gestión del agua o los flujos migratorios, así como para preservar la financiación de la cooperación al desarrollo.

"España defiende la financiación para el desarrollo precisamente en este momento en que no es así en todas partes y, de alguna manera, estas políticas se ven a veces relegadas y son víctimas de recortes presupuestarios. Por eso, queremos demostrar los beneficios de un orden multilateral y basado en normas que apuesta por el desarrollo", ha sostenido Cuerpo.

La oficina del Banco Mundial en Madrid aunará a sus instituciones en un mismo espacio para crear así un punto de contacto único para el Gobierno español, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil. Asimismo, la organización ha indicado que las empresas e inversores españoles obtendrán gracias a este nuevo espacio físico acceso directo a la financiación, a sus herramientas de mitigación de riesgos y a su experiencia en los mercados.

La IFC y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) --dedicado al seguro de riesgo político-- han constituido carteras de alrededor de 5.000 millones de dólares (unos 4.400 millones de euros) cada uno con empresas españolas en mercados emergentes, de tal manera que la nueva oficina de Madrid contará con esta situación para seguir movilizando capital privado y convirtiendo la inversión en puestos de trabajo.

"España aporta una amplia experiencia en sectores esenciales para el desarrollo sostenible, como el agua, las infraestructuras, el turismo y la industria manufacturera. La nueva oficina nos permitirá colaborar más estrechamente con empresas, inversores e instituciones españolas para movilizar capital privado, ampliar la inversión en los mercados emergentes y ayudar a convertir las oportunidades en puestos de trabajo y crecimiento económico", ha indicado el director gerente de la IFC.

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