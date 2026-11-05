Felipe IV llama a mantener al apoyo a las Cumbres Iberoamericanas

El Rey Felipe VI interviene durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana a seguir apoyando el sistema de cumbres no solo por su "impacto positivo" en los ciudadanos sino porque en un mundo que avanza hacia un orden multipolar son un "ejemplo de entendimiento y cooperación" y también un "contrapunto a rivalidades".

Ese ha sido el mensaje que ha lanzado a los jefes de Estado y de Gobierno durante la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid y que precede a la cena que los Reyes ofrecerán a continuación en el cercano Palacio Real a todos los asistentes.

El monarca, que ha dicho "reconocerse orgullosamente en el espejo de Iberoamérica", ha llamado a "seguir apoyando con fuerzas renovadas" tanto a la Comunidad Iberoamericana, que vio la luz en 1991 en Guadalajara (México), como a su sistema de cumbres.

"No solo por su impacto positivo en tantos ámbitos", ha dicho el monarca, "sino también como ejemplo de entendimiento y de cooperación, como contrapunto a las tensiones y rivalidades, como prueba viva de que los procesos de concertación política no son retórica hueca, sino que redundan en beneficio del día a día de nuestros ciudadanos".

La cita de Madrid supone "una gran ocasión", ha sostenido Felipe VI, para "reivindicar nuestra comunidad con hechos, con logros tangibles" pero también, ha agregado, "para seguir proclamando al mundo nuestro compromiso claro y sostenido, como iberoamericanos, con la palabra, el diálogo, la igualdad, el respeto a las normas, la escucha a las minorías, la ciencia, el emprendimiento y la innovación; nuestro compromiso con los avances sociales que lleguen a todos y sean para todos".

"Así que aprovechémosla", les ha dicho a los asistentes, entre los que estarán diez jefes de Estado así como tres vicepresidentes mientras que el resto de países estará representado a nivel de cancilleres.

"Seamos protagonistas de nuestro futuro. Sigamos trazando el camino que nos llevó de Guadalajara a Madrid y, que, dentro de dos años, nos llevará" a Honduras, país que albergará por primera vez una Cumbre Iberoamericana en 2028.

Se trata de un camino, ha añadido el monarca, que "nos obliga a seguir trabajando en una sociedad más justa, más próspera y más inclusiva", para apelar a continuación a seguir "haciendo Iberoamérica" juntos.

En su discurso, Felipe VI ha puesto en valor todo lo que comparten los países a uno y otro lado del Atlántico, empezando por "dos potentes lenguas comunes", pasando por "una cultura de riqueza inagotable", así como "nuestro espíritu hospitalario, asociativo y emprendedor" y también, ha añadido, "una ética compartida, un conjunto de principios y valores, cuyo trasfondo último era, y sigue siendo, el respeto a la dignidad de la persona".

INSTRUMENTO DE UNIDAD Y DIÁLOGO

En este sentido, ha elogiado "la intuición" que tuvieron los mandatarios de la época para "convertir todo ese acervo" en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, "un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad", ha resaltado, citando la declaración de Guadalajara. "Un instrumento que, bien empleado, nos franquea el acceso a un espacio de mayor libertad y prosperidad para unos 700 millones de personas", ha añadido.

El Rey ha destacado que en los 35 años transcurridos desde entonces "todo o casi todo ha cambiado" pero "aun siendo radicalmente distintos, ambos tiempos eran ya tiempos de cambio acelerado". Entonces, el mundo se despertaba de un orden bipolar y avanzaba "no sin incertidumbre, hacia lo que parecía ser un nuevo orden mundial".

"Hoy advertimos, también, la inminencia de un parteaguas histórico, un cambio de paradigma, la progresiva configuración de un orden multipolar de contornos aún imprecisos pero distintos a los que el mundo conoció a partir del año 45", ha alertado.

En este punto, ha admitido que "nadie sabe con precisión cómo será el mundo de aquí a unos años" pero lo que está claro, ha dicho, es que "seguirá exigiendo respuestas y soluciones a desafíos más grandes que cualquiera de nuestros países, considerados de manera individual".

Los países iberoamericanos tienen en su mano, ha dicho, "responder con una voz armónica o 22 voces disonantes; con una esperanza compartida o con 22 fórmulas para reflejar la incertidumbre". "Elegir el camino adecuado será la responsabilidad histórica de las 22 naciones iberoamericanas", ha remarcado.

ELOGIOS DE ALLAMAND

Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha querido elogiar el rol de Felipe VI quien, ya antes de ser rey, "ha tenido siempre un férreo compromiso con Iberoamérica", en referencia al hecho de que es él, ya desde que era Príncipe de Asturias, quien representa a España en las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos.

"Ajeno a toda estridencia, es un actor principal de la Comunidad ya que cuando es necesario lima asperezas, convoca no solo a los gobiernos sino al arco completo de organizaciones que son nuestro gran capital social, aporta ideas de largo alcance e inyecta el entusiasmo que debe alimentar a toda organización", ha valorado.