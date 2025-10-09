Cunef Universidad estrena una clínica jurídica que ofrecerá asesoría gratuita a colectivos vulnerables

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS)

Cunef Universidad ha inaugurado este miércoles su clínica jurídica, un espacio para la práctica legal, la formación académica y el servicio comunitario en el que los estudiantes de Derecho podrán ofrecer asesoría. legal gratuita a personas y grupos en situación de vulnerabilidad bajo la supervisión directa de profesores y abogados experimentados, ha informado la institución en un comunicado.

La iniciativa está liderada por el Departamento de Derecho de Cunef Universidad y cuenta con la colaboración de entidades del tercer sector, como la Fundación Pro Bono España y la Fundación Prodis, así como despachos*de*abogados.

La Clínica Jurídica de Cunef Universidad nace con el propósito de formar abogados comprometidos con la justicia para los más débiles, al mismo tiempo que fomentar la responsabilidad social universitaria. A través de convenios con organizaciones del tercer sector, la clínica atenderá consultas jurídicas de interés general relacionadas con diversas ramas del derecho, entre las que cabe mencionar el civil, penal y laboral.

Los estudiantes de Derecho de Cunef Universidad podrán participar en todas las fases del proceso de asesoría legal, desde la entrevista inicial y la recopilación de datos, hasta la elaboración de documentos legales y su presentación ante las instancias correspondientes.

De este modo, los estudiantes aprenden de docentes y profesionales, adquieren experiencia práctica en situaciones reales y desarrollan competencias clave, como el análisis jurídico, la argumentación y la comunicación efectiva, así como el compromiso ético con la profesión y la sociedad.

El acto de presentación del proyecto, celebrado en el Aula Magna de Cunef Universidad, ha contado con representantes del ámbito académico, profesional y del Tercer Sector. En la sesión han participado la cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono España, Leire Larracoechea; el socio de Ramón y Cajal Abogados, Ramón Fernández-Aceytuno; la directora general de la Fundación Prodis, Valle Oñate; la directora de la Clínica Jurídica de Cunef Universidad, Carmen Ladrón de Guevara, y el director del Departamento de Derecho de Cunef Universidad, Andrés Betancor.

En su intervención, Ladrón de Guevara ha destacado que "la clínica jurídica es una oportunidad única para que los estudiantes se formen en contacto con la realidad social y, al mismo tiempo, una herramienta que contribuye a mejorar el acceso a la justicia de quienes más lo necesitan".

Por su parte, Betancor ha señalado que con la clínica jurídica dan "un paso más en la formación de juristas completos, capaces de aplicar sus conocimientos con rigor y de entender las necesidades de la sociedad a la que van a servir.

Con esta iniciativa, Cunef Universidad "reafirma su compromiso con una enseñanza del Derecho que aúna excelencia académica, práctica profesional y responsabilidad social, al tiempo que contribuye a garantizar el acceso a la justicia por los colectivos más vulnerables", ha señalado.