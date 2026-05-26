CVC pone a la venta su 13,8% en Naturgy y enfila su salida del capital de la energética

Archivo - Edificio de la sede de Naturgy, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

CVC ha iniciado su salida de Naturgy con la puesta en venta su participación del 13,8% en la energética, mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados, con lo que seguirá así los pasos de BlackRock/GIP, que abandonó el capital de la compañía el pasado mes de marzo.

Según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman Sachs Bank Europe SE, actuando como entidad colocadora, ha lanzado una colocación privada por cuenta de Rioja Acquisition -vehículo a través del que CVC controla su participación en la primera gasista y tercera eléctrica del país- de un paquete de 107,47 millones de acciones de Naturgy, representantivas de ese 11,08% del capital social de la compañía y con un valor a los actuales precios de mercado de más de 3.217 millones de euros, mediante un proceso de colocación acelerada.

Los títulos de Naturgy cerraron este martes a un precio de 29,94 euros, tras repuntar un 0,74% en la jornada. De hecho, CVC ha aprovechado así una cotización del valor en máximos en los últimos años, tras acumular una revalorización de más del 15% en lo que va de 2026, para poner inicio a su salida de una compañía en la que desembarcó en 2018.

El cierre de la colocación, dirigido a inversores institucionales, y las condiciones -que en este tipo de operaciones suele llevarse a cabo con un descuento respecto al precio de mercado- será publicado previsiblemente antes de la apertura del mercado de mañana.

Asimismo, CVC ha acordado liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs Bank Europe SE, en calidad de contraparte de cobertura ('hedge counterparty'), lo que conllevará la disposición de otros 26,381 millones de acciones, representativas del 2,72% del capital social de Naturgy y valoradas a los actuales precios de mercado en otros 789,85 millones de euros.

Esta operación sobre acciones se liquidará de forma simultánea a la colocación, con lo que, tras la finalización de ambas operaciones, CVC habrá vendido su paquete completo del 13,8% del capital.