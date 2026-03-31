El déficit público cierra 2025 en el 2,18% del PIB, con 36.780 millones, y mejora el objetivo del Gobierno

El ministro de Hacienda, Arcadi España, a su llegada al Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez anunciaba el pasado 26 de marzo que Carlos Cuerpo, y Arcadi España ocuparían los cargos que dejaba Montero al incurrir en las - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró 2025 en el 2,18% del PIB, por debajo del dato de 2024 (2,86%) y se situó en 36.780 millones de euros, logrando mejorar el objetivo comprometido por el Gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales.

De esta forma, España ha mejorado por sexto año consecutivo el objetivo pactado con la Comisión Europea, que estaba fijado en el 2,5% el pasado ejercicio, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

Si se contabilizan los recursos destinados para paliar los efectos de la DANA, el déficit se situaría en 40.330 millones de euros, un 2,39% del PIB.

Los datos, que serán remitidos hoy a Eurostat, muestran que España en 2025 redujo su déficit siete décimas, respecto al 2,9% del cierre de 2024 y otras tres décimas respecto al compromiso recogido en el Plan Fiscal Estructural enviado a la Comisión Europea.

Asimismo, el déficit del 2,18% también mejora por sexto año consecutivo las estimaciones de todos los organismos nacionales e internacionales como el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

"El dato de cierre del 2,18% es el más bajo desde el estallido de la crisis financiera en 2008, por lo que España registró el año pasado el déficit más bajo en 18 años, lo que refleja el avance en el saneamiento de las cuentas públicas logrado, además, sin aplicar recortes", han destacado desde el Departamento que dirige ahora Arcadi España.

En términos absolutos, el cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas en 2025 se ha situado en 36.780 millones de euros, lo que supone una reducción de 8.811 millones de euros, es decir, un 19,3% menos que en 2024.

El nuevo ministro de Hacienda ha destacado "la política presupuestaria creíble y responsable" del Gobierno que, además, ha hecho compatible "reducir el déficit y fortalecer el Estado de bienestar y el despliegue de un escudo social de 150.000 millones por las medidas durante la Covid, las catástrofes naturales como la DANA o por las guerras en Ucrania e Irán".