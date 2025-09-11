Delegación empresarial e institucional de Perú destaca oportunidades en infraestructuras, energía y turismo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación empresarial e institucional de Perú, organizada por inPerú, la más importante de los últimos años, encabezada por los ministros de Economía y Finanzas, Raúl Pérez y de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, han presentado hoy en CEOE las oportunidades en sectores estratégicos del país, como son las infraestructuras, la energía o el turismo, durante un encuentro al que asistieron más de 200 empresarios de ambos países.

Inauguraron la jornada el vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López; el director de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo; el miembro del directorio de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas CONFIEP-Perú, Karsten Kunckel, y el embajador del Perú en España, Luis Iberico. Intervinieron además en el encuentro el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde y la presidenta de inPerú, Mercedes Aráoz, entre otras autoridades y representantes institucionales.

La jornada sirvió para conocer de primera mano la situación económica del Perú, en el que se resaltó tanto la red de tratados comerciales que el país había consolidado como las oportunidades de negocio e inversión en ámbitos de interés para las empresas españolas. Se abordaron además las principales perspectivas en el escenario preelectoral en el que se encuentra el país de la mano de importantes expertos, y se analizaron los alcances de la nueva ley de Asociaciones Público Privadas (APP).

Desde CEOE, Miguel Garrido, puso de relieve que el escenario preelectoral que atraviesa Perú, resaltando la fortaleza de sus instituciones y el marco regulatorio que

La reciente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) abre nuevas oportunidades para la participación del sector privado en proyectos de infraestructura y desarrollo, y es fundamental poder avanzar también en la firma del Acuerdo para evitar la Doble Imposición, al ser un factor esencial para impulsar las inversiones bilaterales. “Todo ello se complementa con la estrecha colaboración que mantiene CEOE con su contraparte peruana, CONFIEP, y con entidades como inPerú, la Embajada del Perú en España y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), con la convicción de que la cooperación público-privada y el liderazgo empresarial son claves para un desarrollo sostenible y compartido entre ambos países”, subrayó.

España es el principal inversor de la Unión Europea en Perú, con más de 500 empresas españolas presentes en sectores clave como infraestructuras, energía, telecomunicaciones, transporte y turismo, destacó la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López. “Su presencia no solo impulsa negocios, sino que genera empleo de calidad, fomenta la sostenibilidad y fortalece a las comunidades locales”, puntualizó. Mirando al futuro, prosiguió, el objetivo es consolidar esta relación bilateral, fomentando un marco que garantice la seguridad jurídica y estabilidad normativa, y acompañando a las empresas españolas con todos los instrumentos de apoyo disponibles para seguir creciendo juntos.

A su vez Jaime Montalvo, director Internacional de la Cámara de Comercio de España, indicó que Perú es un país abierto al exterior con una importante de red de acuerdos comerciales, como el de protección de inversiones, que han favorecido, junto a la integración regional y las cadenas de valor, el despegue de sus sectores exportadores y la atracción de inversión extranjera. Las empresas españolas, implantadas en sectores tan diversos como el financiero, las telecomunicaciones, la energía, las infraestructuras o los servicios, han jugado un papel importante en el impulso a la transformación y competitividad del país con un altísimo compromiso social y medioambiental en el Perú, constató.

Retos y oportunidades de colaboración púbico-privada

Uno de los principales retos del país, informó el representante de CONFIEP y presidente de la Asociación Automotriz del Perú, Karsten Kunckel, es impulsar una mayor transferencia tecnológica y elevar el nivel educativo, factores clave para atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad nacional. Señaló, además, la importancia de promover inversiones en el propio sector educativo, con el fin de formar profesionales mejor preparados para responder a las demandas de la industria y del mercado laboral global. Kunckel subrayó que este esfuerzo debe ir de la mano con alianzas público-privadas que aceleren la innovación y creen condiciones sostenibles para el desarrollo económico del Perú.

El embajador de Perú en España, Luis Ibérico, destacó que la delegación peruana que participa en este Encuentro Empresarial es la más grande e importante llegada al país desde 2019, lo que refleja el interés por estrechar vínculos económicos con España, uno de los principales inversores en el Perú. Subrayó que tanto el Estado como el sector privado comparten el mismo objetivo: generar las condiciones para atraer más capital, mediante seguridad jurídica, reglas claras y un marco de predictibilidad. En esa línea, resaltó los avances en la agenda de reformas que incluyen el shock desregulatorio, el impulso a la digitalización, la competitividad a través de la simplificación de permisos y licencias, así como proyectos emblemáticos como el anillo metropolitano de Lima, dentro de un portafolio de inversiones de más de 17.000 millones de dólares previstos para 2025-2026. También informó que se han retomado las conversaciones con España para avanzar en el convenio que evitará la doble imposición, con el fin de potenciar aún más la confianza mutua y la inversión bilateral.

Situación económica de Perú

Por su parte, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, transmitió un panorama alentador de la economía peruana, al señalar que no se espera un enfriamiento fuerte y que el país mantiene fundamentos sólidos. Recordó que entre 2001 y 2024 el Perú ha registrado un crecimiento promedio del 4,1%, con una de las tasas de inflación más bajas de la región, comparable a economías desarrolladas. Resaltó que los indicadores de actividad muestran un aumento sostenido del empleo formal, especialmente en agricultura, servicios y comercio, mientras que el marco legal ofrece igualdad de condiciones para inversionistas locales y extranjeros, con plena garantía de los derechos de propiedad y la libre movilidad de capitales. Asimismo, destacó que China se ha consolidado como el principal socio en exportaciones totales, mientras que Estados Unidos lidera en la demanda de productos no tradicionales. Finalmente, subrayó que las proyecciones sitúan a Perú entre las economías de mayor crecimiento en la región en 2025 y 2026, con una deuda pública que seguirá siendo la más baja de América Latina.